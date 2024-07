Wimbledon, Sinner in scioltezza batte Shelton e vola ai quarti

Il numero 1 del tennis mondiale: “Ho faticato molto, ma sono contento di aver chiuso il match in tre set”

Jannik Sinner è ai quarti di Wimbledon dopo aver battuto in tre set, non senza faticare, lo statunitense Ben Shelton (classe 2002) numero 14 al mondo. “È stato un match molto difficile soprattutto nel terzo set – ha commentato il numero uno dell’Atp a fine partita dal campo -, nel tie break ho anche dovuto salvare due set point. Queste partite possono anche durare molto e sono felice di averla chiusa in tre set in questa atmosfera incredibile”.

Per il terzo anno di fila Sinner sarà ai quarti di Wimbledon contro uno tra Dimitrov e Medvedev: “Qualsiasi avversario capiterà sarà una bella partita. Per me è un onore giocare sul campo centrale e spero che sarà una bella partita da guardare”.