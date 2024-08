Amichevoli: Roma- Barnsley 4-0 con Dybala e Soulè protagonisti

Inizia con una vittoria la tournèe giallorossa : la Roma ha superato 4-0 il Barnsley in un’amichevole a porte chiuse, grazie alle reti di Le Fee (2’), Pisilli (65’), Dybala (68’) e Soulé (84’), al suo primo gol. Buona prova per capitolini, che non hanno accusato il cambio di avversario: per oggi era infatti in programma inizialmente un match contro il Coventry City, club sostituito poi all’ultimo da quello di League One.