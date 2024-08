Ciclismo pista inseguimento femminile, oro Stati Uniti solo quarte le azzurre

Le ragazze azzurre hanno chiuso la prova inseguimento ciclismo su pista in quarta posizione. Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza hanno concluso la finale per il bronzo in 4’08″961 dopo aver guidato la prova per tre chilometri.Ad aggiudicarsi il titolo olimpico sono stati gli Stati Uniti che hanno percorso i quattro chilometri in programma in 4’04″306 davanti alla Nuova Zelanda che ha conquistato l’argento in 4’04″927.