Salto in lungo Furlani stupendo bronzo con 8,34

Strepitosa prova del giovane 19enne saltatore azzurro che regala il primo podio dell’atletica all’Itali

Mattia Furlani non soffre l’emozione di questa sua prima Olimpiade a soli 19 anni, e ottiene una fantastica medaglia di bronzo con la misura di 8,34 nel salto in lungo dei giochi a cinque cerchi di Parigi, a dimostrazione del suo immenso talento, nella gara vinta come quasi sempre accade negli ultimi anni dal fenomeno greco Miltiadis Tentoglou, al secondo oro olimpico con 8.48, mentre l’argento va al giamaicano Wayne Pinnock con 8,36.

LE DICHIARAZIONI DI FURLANI

“Non riesco a smettere di piangere. È sicuramente l’emozione più grande della mia vita e per cominciare voglio ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino sempre, e hanno permesso tutto questo. Credo sia stata tecnicamente la mia migliore gara in carriera e sono proprio contento di come ho saltato.”.