Nations League: grande Italia! Al Parco dei Principi batte la Francia 3-1

(Sergio Chairetti)- Inzia con una vittoria importante il cammnino degli azzurri nella Nations League 2024-2025. Al Parco dei Principi , gli azzurri di Spalletti , dopo aver subito un gol lampo ad inizio del match ,con la rete di Barcola , rialzano la testa e rimontano i ‘Galletti’. Alla fine finice 3-1 a favore degli azzurri con la rimonta di: Dimarco (31′) e Frattesi (51′) ribaltano il risultato prima del tris di Raspadori (73′). Primi tre punti per la Nazionale, che lunedì sfiderà Israele per il bis.



La vittoria dell’Italia quasi cone la parabola:Lazzaro , alzati e cammoina’.il match sembrava segnato , con il gol lampo dopo 14 secondi realizzato da Barcola su errore di Di Lorenzo, invece poi piano pano con gli aggisutamenti in campo di Spalletti , gli azzurri hanno preso coraggio e vigore, sfiorando il pareggio con Frattesi con un colpo di testa che si è stampato sulla traversa con maignan battuto. Il pareggio al 31′: uno-due tra Dimarco e Tonali, con l’ex rossonero a servire di tacco per l’eurogol al sette dell’interista.

Nella rirpesa e dopo il pareggio , gli azzurri sembrano scaricare a terra la voglia di fare meglio , spingono ancor, Il vantaggio arriva al (51′): Retegui serve Frattesi, il centrocampista nei suoi classifici inserimenti in area insacca in scivolata alle spalle di Maignan. La Nazionale azzurra viaggia sul velluto e sfiora anche il tris: strepitoso Maignan su Frattesi. Il nerazzurro fa malissimo coi suoi inserimenti, ma deve alzare bianca tre minuti dopo per un problema alla coscia. Dentro Udogie e poco dopo Spalletti perde anche Calafiori, sempre per un problema muscolare. Due problemi che non fermano gli azzurri, capaci di fare tris al 73′ grazie a una favolosa azione palla al piede di Udogie: l’ex Udinese vede Raspadori, che salta il difensore col controllo e beffa Maignan da distanza ravvicinata. Griezmann e Mbappé non spaventano Donnarumma, mentre Spalletti fa esordire Brescianini ed esulta. L’Italia vince 3-1 e inizia la Nations League con tre punti: ora Israele, lunedì alle 20.45, per il bis.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1) – Maignan 6.5; Clauss 5 (32′ st Koundé 6), Konaté 6, Saliba 5.5, Theo Hernandez 6; Fofana 5.5 (13′ st Manu Koné 5.5), Kanté 5.5 (32′ st Zaire-Emery 6); Olise 6 (13′ st Dembelé 6), Griezmann 5.5 (32′ st Thuram 6), Barcola 6.5; Mbappé 6. A disposizione: Samba, Areola, Digne, Upamecano, Guendouzi, Kolo Muani. Ct Deschamps.

ITALIA (3-5-1-1) – Donnarumma 6; Di Lorenzo 5, Bastoni 6.5, Calafiori 6.5 (26′ st Buongiorno 6); Cambiaso 6, Frattesi 7.5 (16′ st Udogie 6.5), Ricci 6.5, Tonali 7, Dimarco 7 (35′ st Brescianini 6); Pellegrini 5.5 (1′ st Raspadori 7); Retegui 6.5 (35′ st Kean 6). A disposizione: Vicario, Meret, Okoli, Gatti, Bellanova, Fagioli, Zaccagni.

Arbitro: Schärer (Svi).

Marcatori: 1′ Barcola (F), 31′ Dimarco (I), 6′ st Frattesi (I), 28′ st Raspadori (I).

Ammoniti: Retegui (I), Manu Koné (F).