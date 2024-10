E’ moorto Johan Neeskens

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Johan Neeskens. Ampiamente considerato ampiamente considerato come uno dei migliori centrocampisti della sua epoca. Era noto per la sua tenacia, versatilità e eccezionali capacità di passaggio. Neeskens ha avuto un impatto significativo sia a livello di club che a livello internazionale.



Ha giocato per club come Ajax e Barcellona, ​​vincendo numerosi titoli nazionali ed europei. Neeskens è stato anche parte integrante della squadra nazionale olandese negli anni ’70, è stato stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale 1974 segnando cinque gol fra cui il rigore che inaugurò la finale persa contro la Germania Ovest prima di ripetersi in Argentina quattro anni dopo quando, complice l’assenza di Cruijff, dovette prendersi l’intera squadra sulle spalle.

La sua capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva lo ha reso un giocatore chiave nella filosofia del "calcio totale" che definiva il calcio olandese in quel momento. Conluse la propria carriera fra MLS e Svizzera. Nato a Heemstede

Protagonista come allenatore in qualità di vice di Guus Hiddink all’Olanda e di Frank Rijkaard al Barcellona, Neeskens ha trascorso gli ultimi anni al servizio della Federazione olandese spegnendosi proprio in occasione di una delle missioni per gli orange.