Nazionale , Spalletti:”la parola d’ordine è continuità”

Belgio , poi Israele, le due Nazionali prossime avversarie dell’Italia in Nations League . Due match casalinghi che potrebbero dare ultetiori indicaziobi al ct Luciano Spalletti che predica continuità . “Bisogna sfruttare Sfruttare bene queste giornate azzurre fa bene anche per il futuro nei club. I calciatori se fanno bene qui fanno bene anche nella loro squadre. Gli infortuni succedono, molto dipende dalla pressione che hanno nella testa, non dalla fatica muscolare. Quando una squadra va bene sopperisce a tante cose, quando va male i numeri degli infortunati sono maggiori – ha esordito il ct in conferenza -. I giocatori sono entusiasti di ritrovarsi, ho rivisto lo spirito della sosta precedente, con la gioia di vestire questa maglia”.

Non sarà della sfida Moise Kean, probmei fisici per l’attaccante della Fiorentina , in attacco dovrebbere essere schierato Matteo Retegui “Sono contento quando vedo i calciatori crescere. Lui ce l’aveva già dimostrato di essere un goleador affidabile, ormai è un calciatore esperto della nostra Nazionale, è forte. Se arrivano qui dopo dei gol, gli riescono meglio le cose, hanno più fiducia”.