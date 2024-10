Serie A: tra rigori calciati e parati, la Fiorentina batte il Milan 2-1

La Fiorentina ha battuto 2-1 il Milan chiudendo la settima giornata di Serie A. Al Franchi, non sono mancate le emozioni ,.

Maignani para uu rigore a Kean , il portiere viola De Gea due: uno a Hernandez , l’altro ad Abraham ,. Apre le marcature l’ex Adli , pareggia Pulisic, Gudmdsson regala tre punti alla Viola.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 2-1

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea 9; Dodo 7, Comuzzo 6,5, Ranieri 7, Gosens 6; Cataldi 6 (22′ st Richardson 6), Adli 7 (32′ st Biraghi 6), Bove 6,5; Colpani 6 (48′ st Kayode sv), Gudmundsson 7 (32′ st Kouamé 6); Kean 6,5. A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Quarta, Parisi, Ikoné, Sottil, Beltran. All.: Palladino 6,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Emerson 5, Gabbia 6, Tomori 5, Hernandez 3; Fofana 6,5, Reijnders 6; Pulisic 6,5 (37′ st Chukwueze 6), Morata 5, Leao 6,5 (28′ st Okafor 6); Abraham 5. A disp.: Raveyre, Torriani, Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Zeroli, Musah, Camarda. All.: Fonseca 5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 35′ Adli (F), 15′ st Pulisic (M), 28′ st Gudmundsson (F)

Ammoniti: Dodo, Bove (F); Tomori, Morata, Reijnders, all. Fonseca (M)

Espulsi: 40′ st all. Palladino (F) per proteste; Hernandez (M) a tempo scaduto per proteste

Note: al 22′ Maignan (M) para un rigore a Kean (F); al 46′ De Gea (F) para un rigore a Hernandez (M); all’11’ st De Gea (F) para un rigore ad Abraham (M)