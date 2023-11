Champions League: Milan -Paris Saint Germain. Le probabili formazioni

Stasera Milam-PSG , la partita della svolta per i Rossoneri. Dentro , o fuori , nessun0altra alternativa per il Milan , quella di rimanere aggrappato alla Champions League e puntare agli ottavi di finale della competizione europea.

Ostacolo difficole il Paris Saint-Germain di Kylian Mbappè.

Finora il Milan non è mai riuscito a vincere in Europa e, soprattutto, non è ancora riuscito a segnare. E’ fanalino di coda del girone a due punti, preceduto da Borussia e Newcastle (4 punti) e appunto dal Psg capolista (6). E’ chiaro che un altro ko comprometterebbe l’avventura in Coppa della squadra rossonera. L’andata, solo una manciata di giorni fa, si è chiusa con un doloroso 3-0, ora il Milan deve ribaltare i pronostici e trovare la forza per uscire dal tunnel in cui è entrato dopo la sosta.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 10 Leao, 9 Giroud, 11 Pulisic (83 Mirante, 69 Nava, 7 Adli, 15 Jovic, 17 Okafor, 18 Romero, 21 Chukwueze, 32 Pobega, 42 Florenzi, 80 Musah, 95 Bartesaghi). All.: Pioli.

Psg (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 37 Skriniar, 21 Lucas Hernandez; 33 Zaire-Emery, 4 Ugarte, 17 Vitinha; 10 Dembélé, 9 Goncalo Ramos, 7 Mbappé (30 Lettelier, 80 Tenas, 26 Mukiele, 8 Ruiz, 15 Danilo, 19 Lee Kang-In, 23 Muani, 28 Soler, 29 Barcola). All.: Luis Enrique.

Arbitro: Gil Manzano Jesus (ESP)

Assistenti: Berbero Sevilla (ESP)-Nevado Rodriguez (ESP)

IVUfficiale: Cuadra Fernandez (ESP)