Frosinone, Di Francesco:”Abbiamo espresso un buon calcio”

E’ soddisfatto Eusebio Di Francesco , dopo la sconftta in rimonta subita a Cagliari, il Frosinone ha battuto l’Empoli 2-1.

“A differenza di Cagliari, siamo riusciti a portarla a casa. In questo caso, ci sarei rimasto ancora più male”. “Ci sono srtati grandi progressi vista la squadra giovane che era in campo. I ragazzi devono avere consapevolezza ma anche umiltà – ha aggiunto -. Il secondo gol è stato bellissimo per trame di gioco, ma non dobbiamo piacerci troppo. Ho un gruppo giovane e sono contento per come interpreta le gare”.