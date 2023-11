Serie A: Torino – Sassuolo 2-1

Nell’ultimo posticipo del lunedi undicesima giornata di Serie A , il Torino vbatte il Sassuolo 2-1 .

Parte bene il Toro che al 5′ passa in vantaggio :Tameze recupera palla, scappa sulla destra e mette al centro per Sanabria, che non sbaglia.

Quattro minuti dopo, però, Juric perde Ricci per infortunio: al suo posto entra Vlasic. Il Sassuolo si organizza e comincia a palleggaire , così al 18′, arriva il pareggio: errore di Ricardo Rodriguez , il difensore perde palla e serve Berardi che regala a Thorstvedt il pallone dell’1-1, splendido sinistro a fil di palo.

Dopo poco Rodriguez è costretto ad uscire per infortunio entra Zima.

Nella ripresa, i neroverdi rischiano di completare la rimonta con il legno colpito da Laurienté al 66′, ma due minuti dopo il Toro ritorna in vantaggio: Tameze recupera l’ennesimo pallone della sua partita e serve Vlasic, che con un preciso diagonale destro batte Consigli per il 2-1 dei padroni di casa. Al 75′, Zapata si divora letteralmente il tris solo davanti a Consigli e grazia gli ospiti, poi il portiere è bravo anche su Sanabria che fallisce l’occasione della doppietta. Dionisi le prova tutte inserendo anche Mulattieri, ma il pareggio non arriva: il Sassuolo resta a quota 11, staccato ulteriormente dal Torino ora a 15 grazie al secondo successo di fila.

IL TABELLINO

TORINO-SASSUOLO 2-1

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 7, Buongiorno 6, Rodriguez 5 (44′ Zima 6); Bellanova 6,5 (38′ st Lazaro sv), Linetty 6, Ilic 6, Ricci sv (9′ Vlasic 7), Vojvoda 6; Sanabria 7 (38′ st Radonjic sv), Zapata 5. A disp.: Gemello, Popa, Sazonov, N’guessan, Seck, Gineitis, Karamoh, Pellegri. All.: Juric 7

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6, Ferrari 5, Erlic 6, Viña 6; Boloca 5,5 (48′ st Mulattieri sv), Thorstvedt 7 (34′ st Volpato 6); Berardi 6,5, Bajrami 5,5 (1′ st Racic 6), Laurienté 5,5 (42′ st Castillejo sv); Pinamonti 5,5 (34′ st Defrel 6). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Tressoldi, Lipani, Ceide. All.: Dionisi 5,5

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 5′ Sanabria (T), 18′ Thorstvedt (S), 23′ st Vlasic (T)

Ammoniti: Sanabria (T), Berardi (S)