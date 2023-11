Torino , Paro:”vittoria strameritata”

Con Juric squalificato, dopo la vittoria col Sassuolo ai microfoni si è presentato il vice Matteo Paro.

“I ragazzi hanno fatto una partita di altissimo livello. Forse non siamo stati il miglior Torino ma abbiamo tirato tantissime volte in porta e abbiamo limitato il Sassuolo – ha spiegato analizzando la gara -. A livello di gioco possiamo migliorare ma la vittoria è strameritata per quello che la squadra ha prodotto nei 90 minuti. E’ una vittoria importante frutto del lavoro che stiamo facendo in settimana. Abbiamo migliorato la classifica, dobbiamo continuare a lavorare pensando alla prossima partita”. “Infine acqua sul fuoco in relazione al dito medio mostrato da Juric verso la Maratona a fine gara: “E’ molto emotivo, voleva festeggiare. Non so esattamente cosa sia successo, ma era una reazione emotiva. Ci teneva tanto, è uno che in campo si scarica e stare in box dietro un vetro non lo aiuta”.