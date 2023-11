Viaggio fra le curiosità e le statistiche della Serie A, a cura di Alberto Sigona

nella foto, Silvio Piola

Attraverso una sequela di domande e risposte cercheremo di conoscere le curiosità e le statistiche più rilevanti della storia del massimo campionato. Noi siamo pronti a dare i numeri, e voi siete pronti a prendere nota? Buon divertimento!

1 Chi è il giocatore con più gol nella storia della Serie A?

Silvio Piola con 274 reti (che diventano 290 se facciamo rientrare nel computo i 16 gol del campionato 1945-’46, che però non era a girone unico), seguito da Totti (250) e Nordahl (225). Fra i più grandi cannonieri di ogni epoca, fra gli Anni 30 e 50 legò il suo nome principalmente a Lazio, Pro Vercelli e Novara, facendosi valere sotto porta sino a 40 anni. Nel 1938 fu Campione del Mondo con la Nazionale di Vittorio Pozzo, disputando un torneo da protagonista. Piola è stato anche il marcatore su azione più anziano, visto che il 7 febbraio del ’54 riuscì a far gonfiare la rete a ben 40 anni e mezzo. Sempre a lui appartiene il record di reti in un singolo match, 6 in Pro Vercelli-Fiorentina 7-2 del 1933-’34. Inoltre è stato sempre lui il più giovane di sempre a siglare 4 gol in una partita, realizzando a 18 anni e 2 mesi uno straordinario poker in un Alessandria-Pro Vercelli 4-5 del 1931-’32.

2 A chi appartiene la miglior media realizzativa?

Prendendo in considerazione esclusivamente i “centenari” del gol, il record appartiene allo svedese Gunnar Nordahl, con 0,77 reti a partita. Prototipo del bomber di sfondamento, vestendo in primis la maglia del Milan, siglò in tutto 225 gol (quasi tutti su azione), aggiudicandosi 5 volte il Titolo di capocannoniere, un altro dei suoi tanti record stabiliti in una carriera esplosiva.

3 Chi ha segnato più gol con lo stesso team?

Francesco Totti, 250. Fra i calciatori più completi e versatili che siano mai apparsi sul rettangolo verde, il fortissimo numero “dieci” ha sempre vestito la maglia della Roma, diventandone la bandiera per antonomasia. Campione del Mondo 2006, suo è anche il primato di rigori trasformati in Serie A: 71 su 88. Il primato di rigori stagionali appartiene invece a Ciro Immobile, 14 gol nel 2019-’20.

4 Chi ha segnato più gol su punizione?

Il serbo Sinisa Mihajlovic, 28. A seguire c’è Pirlo con 27, quindi troviamo un trittico d’eccezione composto dai sommi Del Piero, Baggio e Totti, tutti a 21. Il compianto Sinisa è stato anche l’unico, assieme a Giuseppe Signori, a farne 3 in una sola partita…

5 Chi è stato il capocannoniere più anziano?

Luca Toni del Verona nel 2014-’15 svettò nella classifica dei marcatori a ben 38 anni e 4 giorni. Classico centravanti d’area votato esclusivamente al gol, nel corso della sua carriera ha vestito fra l’altro le maglie di Fiorentina e Bayern Monaco, conquistando il Mondiale 2006 con la Nazionale.

6 Chi è il giocatore con più presenze?

Il portiere Gigi Buffon con 657 caps. Fra i giocatori di movimento il primato spetta a Paolo Maldini, indimenticabile difensore e bandiera del Milan (pilastro della Nazionale), con 648 gettoni.

7 Chi ha vinto più Scudetti?

Leggenda della Juventus e della Nazionale (trascinata al Titolo iridato 2006), Gigi Buffon vanta anche il record di Scudetti, 10. Fra i calciatori più longevi all time, il portierone azzurro vanta anche il record d’imbattibilità, rimanendo con la porta immacolata per ben 974 minuti consecutivi (equivalenti a 10 giornate), un primato imbattibile stabilito nel 2016.

8 Quale squadra vanta la più lunga imbattibilità, rimanendo cioè senza sconfitte?

Ritenuta una delle compagini più forti e vincenti di tutti i tempi, il Milan di F. Capello e dei vari Maldini, Baresi e Van Basten fra il 26 maggio 1991 ed il 21 marzo 1993 collezionò la più lunga serie d’imbattibilità, pari a 58 partite utili consecutive. Lo stesso Milan stabilì altresì l’imbattibilità esterna pari a 38 match di seguito senza k.o. La più lunga striscia d’imbattibilità casalinga la stabilì invece il Grande Torino, che fra il 31 gennaio del 1943 ed il 6 novembre 1949 rimase ben 88 partite senza subire sconfitte.

9 Quali sono le squadre che hanno concluso il Campionato senza sconfitte?

Sono state soltanto in tre, ovvero Perugia 1978-’79 (30 giornate), Milan 1991-’92 (34 giornate) e Juventus 2011-2012 (38 giornate). Le zero sconfitte non bastarono agli umbri a conquistare lo Scudetto…

10 Qual è stata la squadra che in un Campionato ha ottenuto più vittorie?

La Juventus di A. Conte nel 2013-2014 ottenne 33 vittorie su 38, centrando l’en plein in casa (19 su 19). Quella Juventus centrò anche il record di punti, 102.

11 Quale squadra ha stabilito il record di vittorie consecutive?

L’Inter di Roberto Mancini nel 2006-2007: 17. Fu l’unico torneo senza la Juventus…

12 Quale squadra ha stabilito il primato di gol segnati?

Il Grande Torino del 1947-’48, 125 reti in 40 giornate, soltanto uno dei tanti primati stabiliti all’epoca dai granata, capaci negli Anni 40 di vincere 5 Titoli consecutivi, un primato che poi avrebbe ritoccato notevolmente la Juventus di Andrea Agnelli, con 9 Titoli tricolori il Presidente più scudettato assieme a Giampiero Boniperti.

13 Qual è stata la squadra col minor numero di gol subiti?

Il Cagliari di bomber Gigi Riva nel 1969-’70 conquistò uno storico Scudetto subendo appena 11 reti!

14 Qual è stato il miglior piazzamento per una neopromossa?

Nel 1977-’78 il Vicenza di Paolo Rossi arrivò addirittura al 2° posto a soli 5 punti dalla Juventus, qualificandosi per la Coppa UEFA. Era il cosiddetto Real Vicenza, il cui miracolo però non durerà molto, visto che la stagione successiva sarebbe tornato frettolosamente tra i cadetti. Il miglior piazzamento di un’esordiente assoluta in A fu invece del Chievo Verona 2001-’02, 5° posto al primo colpo!

15 C’è mai stata una squadra di Serie B capace di qualificarsi in Europa?

Sì, il Napoli 1961-’62, che si qualificò in Coppa delle Coppe. Nel 1986-’87 l’Atalanta, dal canto suo, riuscì nell’impresa di retrocedere in B e qualificarsi contemporaneamente in Coppa delle Coppe.

16 Quale considerare come formazione ideale immaginaria della Serie A?

Zoff; P. Maldini, F.Cannavaro, Scirea, Facchetti; Liedholm, Schiaffino, Suarez, Rivera; Maradona, Nordahl. E l’Allenatore? Giovanni Trapattoni.

17 Chi meriterebbe di entrare nella top 15 storica del Campionato?

Prendendo come parametri sia la bravura, sia le vittorie col proprio club, sia le presenze:

1 Maradona 2 Sivori 3 Platini 4 Liedholm 5 Nordahl 6 Totti 7 Van Basten 8 P. Maldini 9 Meazza 10 Piola 11 Riva 12 Schiaffino 13 V. Mazzola 14 R. Baggio 15 Facchetti. Avrebbe meritato un posto anche C. Ronaldo, ma ha giocato soltanto 3 stagioni…