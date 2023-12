Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri conquistano il podio a Otopeni. Argento per Simona Quadarella negli 800 metri stile libero e per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili

L’Italia si conferma nuovamente campione d’Europa dei 4×50 misti maschili, conquistando la prima medaglia d’oro per l’Italia. Nell’ultima finale della seconda giornata dei Campionati europei di nuoto in vasca corta di Otopeni in Romania, il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolo’ Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri si è imposto in 1’30″78 precedendo Gran Bretagna (1’32″60) e Olanda (1’33″03). Quarta la Norvegia (1’33″64) che aveva fatto segnare il miglior tempo nelle qualificazioni. Grazie a questo successo gli azzurri confermano il titolo vinto due anni fa a Kazan.

Altro podio italiano con Simona Quadarella, che ha vinto la medaglia d’argento nella finale degli 800 stile libero femminili in corso all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. La campionessa romana si è piazzata al secondo posto con il crono di 8’14″83, battuta solo dalla francese Anastasiia Kirpichnikova, oro in 8’08″48; bronzo per l’ungherese Ajna Kesely (8’18″73).

Ed è medaglia d’argento anche per Benedetta Pilato che ha conquistato il podio nella finale dei 100 rana femminili. La 17enne campionessa tarantina ha chiuso la sua gara al secondo posto con il crono di 1’03″76, oro per l’estone Eneli Jefimova (1’03″21), bronzo per l’olandese Tes Schouten (1’04″04). Settima posizione per l’altra azzurra Martina Carraro (1’05″47).