Le Leggende del calcio contemporaneo: David Trezeguet (FRA) 1977 attaccante

( Alberto Sigona) – È stato una grandissima prima punta, in grado di sopperire alla totale incapacità di saltare l’uomo con eccellenti doti atletiche (specie in acrobazia) e di elevazione (super colpitore di testa), nonché con le sue innate qualità di “rapinatore” d’area, che lo hanno issato fra i primi posti fra i bomber stranieri della storia della Serie A (media-gol del 57%). Con 171 reti (su 320 caps, 54%) è al primo posto fra i marcatori stranieri della Juventus, con la quale in 10 stagioni si è fregiato fra l’altro degli Scudetti 2002, 2003, 2005 (revocato) e 2006 (revocato). Con il suo principale assist-man Del Piero formò la coppia gol più prolifica della A con 241 gol complessivi (comprese le coppe si arriva a conteggiare 355 gol!). “Trezegol” ha militato anche nel Monaco (2 Scudetti; 125-62 in toto), nell’Hercules (31-12), River Plate (37-17), Newell’s Old Boys (30-9) e nell’indiana Pune City (9-2), chiudendo la carriera a 37 anni, con un computo di 593 match e 294 reti (50%) di cui 84-40 in coppe europee.

In Nazionale giocò 71 partite condite da ben 34 gol (48%; 1 gol iridato). Segnò il golden gol della Finale Europeo 2000 vinto dalla Francia 2-1 sull’Italia. Iridato 1998 e vice iridato 2006 (fallì il rigore francese in Finale, risolta dal dischetto in favore dell’Italia)