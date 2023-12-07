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Serie A , le designazioni 15^ giornata

byRedazione
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(www.aia,it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 10 dicembre.

JUVENTUS – NAPOLI     Venerdì 08/12 h. 20.45

ORSATO (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:      MARCENARO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PAGANESSI

H. VERONA – LAZIO     Sabato 09/12 h.15.00

AYROLDI

ROCCA – CIPRIANI

IV:      TREMOLADA

VAR:     PATERNA

AVAR:       DI VUOLO

ATALANTA – MILAN     Sabato 09/12 h.18.00

LA PENNA

IMPERIALE – VECCHI

IV:       SACCHI

VAR:      MARINI

AVAR:        DI MARTINO

INTER – UDINESE     Sabato 09/12 h.20.45

DI BELLO

BOTTEGONI – DI MONTE

IV:     PRONTERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     ABBATTISTA

FROSINONE – TORINO     h. 12.30

MASSIMI

BACCINI – VIGILE

IV:      BARONI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MAZZOLENI

MONZA – GENOA     h. 15.00

COLLU

BINDONI – TEGONI

IV:     ABISSO

VAR:     IRRATI

AVAR:      MIELE

SALERNITANA – BOLOGNA     h. 18.00

SOZZA

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV:       DI MARCO

VAR:     VALERI

AVAR:     MAGGIONI

ROMA – FIORENTINA     h. 20.45

RAPUANO

ROSSI L. – ROSSI C.

IV:     MARESCA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       DIONISI

EMPOLI – LECCE     Lunedì 11/12 h. 18.30

COLOMBO

DI IORIO – CAPALDO

IV:       MANGANIELLO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      VALERI

CAGLIARI – SASSUOLO     Lunedì 11/12 h. 20.45

MARIANI

DEI GIUDICI – LAUDATO

IV:     FELICIANI

VAR:     NASCA

AVAR:       AURELIANO

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