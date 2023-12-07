Serie A , le designazioni 15^ giornata

(www.aia,it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 10 dicembre.
JUVENTUS – NAPOLI Venerdì 08/12 h. 20.45
ORSATO (foto)
PERETTI – PERROTTI
IV: MARCENARO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI
H. VERONA – LAZIO Sabato 09/12 h.15.00
AYROLDI
ROCCA – CIPRIANI
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: DI VUOLO
ATALANTA – MILAN Sabato 09/12 h.18.00
LA PENNA
IMPERIALE – VECCHI
IV: SACCHI
VAR: MARINI
AVAR: DI MARTINO
INTER – UDINESE Sabato 09/12 h.20.45
DI BELLO
BOTTEGONI – DI MONTE
IV: PRONTERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABBATTISTA
FROSINONE – TORINO h. 12.30
MASSIMI
BACCINI – VIGILE
IV: BARONI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAZZOLENI
MONZA – GENOA h. 15.00
COLLU
BINDONI – TEGONI
IV: ABISSO
VAR: IRRATI
AVAR: MIELE
SALERNITANA – BOLOGNA h. 18.00
SOZZA
SCATRAGLI – BERCIGLI
IV: DI MARCO
VAR: VALERI
AVAR: MAGGIONI
ROMA – FIORENTINA h. 20.45
RAPUANO
ROSSI L. – ROSSI C.
IV: MARESCA
VAR: AURELIANO
AVAR: DIONISI
EMPOLI – LECCE Lunedì 11/12 h. 18.30
COLOMBO
DI IORIO – CAPALDO
IV: MANGANIELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: VALERI
CAGLIARI – SASSUOLO Lunedì 11/12 h. 20.45
MARIANI
DEI GIUDICI – LAUDATO
IV: FELICIANI
VAR: NASCA
AVAR: AURELIANO