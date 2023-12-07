Serie B , le designazioni 16^ giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 9 dicembre.
ASCOLI – SPEZIA h. 14.00
MARCHETTI
MORO – MINIUTTI
IV: ZAGO
VAR: MAGGIONI
AVAR: ZUFFERLI
BARI – SUDTIROL h. 14.00
COSSO
ZINGARELLI – RICCIARDI
IV: PEZZOPANE
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CITTADELLA – COSENZA h. 14.00
BONACINA
AFFATATO – TRASCIATTI
IV: BOZZETTO
VAR: IRRATI
AVAR: PAGANESSI
CREMONESE – VENEZIA h. 14.00
GIUA
PASSERI – COSTANZO
IV: ANDREANO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: LONGO S.
SAMPDORIA – LECCO h. 14.00
PERENZONI (foto)
DE MEO – CATALLO
IV: D’EUSANIO
VAR: MIELE
AVAR: DI PAOLO
TERNANA – FERALPISALO’ h. 14.00
SANTORO
SCARPA – FONTANI
IV: VERGARO
VAR: DOVERI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
CATANZARO – PISA h. 16.15
GHERSINI
RASPOLLINI – YOSHIKAWA
IV: RENZI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
COMO – MODENA Domenica 10/12 h. 16.15
CAMPLONE
MONDIN – GARZELLI
IV: MADONIA
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: MARINI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
PARMA – PALERMO Domenica 10/12 h. 16.15
MASSA
TOLFO – BERTI
IV: CAVALIERE
VAR: ABBATTISTA
AVAR: LONGO
REGGIANA – BRESCIA Domenica 10/12 h. 16.15
RUTELLA
BARONE – DI GIACINTO
IV: BARATTA
VAR: PATERNA
AVAR: MINELLI