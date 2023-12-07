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Serie B , le designazioni 16^ giornata

byRedazione
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(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 9 dicembre.

ASCOLI – SPEZIA      h. 14.00

MARCHETTI

MORO – MINIUTTI

IV:      ZAGO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:        ZUFFERLI

BARI – SUDTIROL    h. 14.00

COSSO

ZINGARELLI – RICCIARDI

IV:      PEZZOPANE

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CITTADELLA – COSENZA    h. 14.00

BONACINA

AFFATATO – TRASCIATTI

IV:       BOZZETTO

VAR:      IRRATI

AVAR:       PAGANESSI

CREMONESE – VENEZIA    h. 14.00

GIUA

PASSERI – COSTANZO

IV:     ANDREANO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     LONGO S.

SAMPDORIA – LECCO    h. 14.00

PERENZONI (foto)

DE MEO – CATALLO

IV:      D’EUSANIO

VAR:     MIELE

AVAR:     DI PAOLO

TERNANA – FERALPISALO’    h. 14.00

SANTORO

SCARPA – FONTANI

IV:     VERGARO

VAR:     DOVERI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      GUALTIERI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

CATANZARO – PISA   h. 16.15

GHERSINI

RASPOLLINI – YOSHIKAWA

IV:     RENZI

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

COMO – MODENA    Domenica 10/12 h. 16.15

CAMPLONE

MONDIN – GARZELLI

IV:     MADONIA

VAR:      DI MARTINO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:       MARINI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

PARMA – PALERMO    Domenica 10/12  h. 16.15

MASSA

TOLFO – BERTI

IV:       CAVALIERE

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:      LONGO

REGGIANA – BRESCIA     Domenica 10/12 h. 16.15

RUTELLA

BARONE – DI GIACINTO

IV:     BARATTA

VAR:     PATERNA

AVAR:      MINELLI

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