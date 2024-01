Rugby Serie A Elite: vittorie per Valdana e Colorno

Decimo turno di Serie A Elite Maschile, il primo del 2024, va in archivio con le vittorie di Viadana e Colorno nei due posticipi di giornata. A Colorno la squadra di Casellato esce con 5 punti dalle mura amiche, dopo una gara in cui a splendere e’ stata la stella di Diego Antl, autore di una meta e premiato col titolo di player of the match. Di contro, Mogliano ha lottato duramente, ma alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa. C’era invece tanta attesa per il big match tra Viadana e Petrarca, che avrebbe messo in palio punti molto importanti per la testa della classifica. A spuntarla e’ stata, per 19-18, la squadra di casa, che ha portato via 4 punti, lasciandone uno ai vicecampioni d’Italia. Con questa vittoria, Viadana affianca Rovigo, che ieri ha battuto Piacenza in trasferta. La Serie A Elite maschile si fermera’ ora per tre settimane e tornera’ nel weekend del 27-28 gennaio.