Serie A: Salernitana-Juventus , urlo di Vlahovic al 91′

.La Juventus chiude il girone d’andata con la conquista dei tre punti e rimane a-2 dalla capolista Inter. Allo stadio Arechi contro una muscolosa Salernitana, i bianoneri di Allegri rimontano lo svantaggio dopo aver subito al 39′ il gol di Maggiore (espulso nella rirpesa -doppio cartellino giallo) :lancio lungo di Gyomber capitalizzato al meglio sulla destra da Sambia e Tchaouna, fino al sinistro vincente di Maggiore approfittando di un errore di posizione di Danilo e Kostic.

Nella rirpesa sotto di un gol Alegri i a mosso le sue pedine inserendo Rugani e Iling Jr al posto degli ammoniti Gatti e Kostic, Al 65′ il pareggio bianonero: svarione in area di Vlahovic che si è trasformato nell’assist per il diagonale vincente di Iling Jr. La reazione della Salernitana c’è stata e ha portato alle occasioni di Bradaric e Simy, ma quella giusta e decisiva si è colorata di bianconero al 91′: pallone recuperato in attacco da Danilo e crossato a centroarea per Vlahovic che, saltando tra Gyomber e Fazio, ha incornato la rete da tre punti.

IL TABELLINO

SALERNITANA-JUVENTUS 1-2

Salernitana (3-5-2): Costil 6,5; Daniliuc 6, Gyomber 6, Fazio 6,5; Sambia 6, Candreva 6.5, Legowski 6,5, Maggiore 5,5; Tchaouna 6 (11′ st Bronn 6), Simy 6 (32′ st Ikwuemesi 6). A disp.: Fiorillo, Ochoa, Martegani, Lovato, Sfait, Botheim, Stewart. All.: F. Inzaghi 6,5.

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5,5 (1′ st Rugani 6), Bremer 6, Danilo 6,5; Weah 6 (36′ st Nonge sv), McKennie 6,5, Nicolussi Caviglia 5,5 (13′ st Milik 5,5), Rabiot 6,5, Kostic 5 (1′ st Iling Jr 7); Vlahovic 7, Yildiz 5,5 (23′ st Miretti 5,5). A disp.: Pinsoglio, Perin. All.: Allegri 5,5.

Arbitro: Guida

Marcatori: 39′ Maggiore (S), 20′ st Iling jr (J), 46′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Gyomber, all. F. Inzaghi (S); Gatti, McKennie, Rugani, Vlahovic, Rabiot (J)

Espulsi: 8′ st Maggiore (S) per somma di ammonizioni