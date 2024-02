Eurocup: Trento sconfitta dall’Aris Salonicco

La Dolomiti Energia Trentino saluta la Eurocup. 84 a 77 il risultato finale contro l’Aris Salonicco . Per i bianconeri non sono bastati i 20 punti di di Baldwin e i 15 punti e 6 assist di Hubb. La Dolomiti giocherà in campionato domenica 11 febbraio in casa contro la NutriBullet Treviso Basket alle 17:30, poi sarà impegnata a Torino per la Frecciarossa Final Eight 2024.

IL TABELLINO

Aris: Slaftsakis, Stark 12, Sanogo 5, Toliopoulos 17, Katsivelis 5, Blumbergs 1, Bochoridis 11, Persidis 2, De Sousa 14, Harrell 15, Kalogiros, Bankston 2. Coach Kastritis.

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 15, Alviti 5, Niang NE, Conti 4, Forray 4, Cooke Jr. 5, Udom 7, Biligha 11, Grazulis 6, Baldwin 20. Coach Galbiati.