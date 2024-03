L’atteso ritorno dei MOTODAYS a Roma

Dopo quattro anni di lunga attesa e proprio nella straordinaria coincidenza dell’inizio del campionato mondiale di motociclismo, tornano i Motodays a Roma.

Dall’8 al 10 marzo a Fiera Roma, andrà in scena il meglio di quanto ci rende appassionati delle due ruote: esposizione, esperienze di guida, interazione, formazione, informazione, e ovviamente intrattenimento.

Nell’area espositiva di Motodays 2024, si potranno trovare top di gamma, novità e anteprime, per una appassionante panoramica delle proposte più interessanti dei principali brand delle due ruote, che portano a Fiera Roma i loro gioielli.

In quella della “Riding Experience”, per tre giorni si potranno testare il meglio della produzione di Honda, Yamaha, KTM, Ducati, Royal Enfield, Suzuki, Kawasaki, Wottan

Da questa edizione Motodays integra nel proprio programma delle vere e proprie run di mototurismo: 1000 Curve ed Etruria Discovering. La prima è una competizione su strada, in cui il protagonista assoluto è il motociclista, che sceglie il proprio itinerario su un Roadbook che ne propone decine, con la finalità di percorrere il maggior numero di “curve” nella giornata; il secondo è un avvincente itinerario in moto di circa 200 km che attraversa strade asfaltate secondarie e tratti sterrati, permettendo di esplorare gran parte del territorio dell’Etruria, una delle regioni culturalmente più ricche d’Italia. Entrambe le iniziative partono e arrivano a Motodays.

Protagonista dell’edizione 2024 anche il mototurismo. Con l’area speciale Welcome Bikers, con focus a 360 gradi su soluzioni e itinerari specifici, Motodays è l’unico evento in Italia dedicato al turismo in moto. Oltre 60 espositori consentiranno di fare un’immersione totale nel mondo del MotoTurismo, tra le destinazioni più affascinanti del mondo. Le Ambasciate di Cuba, Brasile, Sudafrica e l’Ente Svizzero per il turismo presenteranno i loro territori, offrendo al pubblico un mondo di opportunità e scoperte.

Per tutti gli appassionati di motociclismo sportivo e in particolare per coloro che su questa testata seguono la rubrica Questione di Manico, particolarmente interessante uno stand dedicato alla storia sportiva. Modelli unici, prototipi, derivate di serie che hanno scritto la storia del motociclismo sportivo e caratterizzato la carriera di alcuni grandi campioni, come Kenny Roberts, Casey Stoner, Carlos Checa, Max Biaggi, e molti altri. Una mostra iconica di modelli che hanno raggiunto i massimi risultati a livello mondiale, certamente un’occasione unica per ammirare moto originali dalla storia blasonata.

Ai MOTODAYS poi non potranno certo mancare le vecchie signore, le Classic Bikes, che ci racconteranno l’evoluzione delle motociclette del secolo scorso. Gli Esaminatori del Registro Storico saranno a disposizione per dare informazioni a tutti gli interessati in merito all’iscrizione delle moto ultraventennali alla FMI; mentre, rimanendo nell’ambito delle moto d’epoca, il sabato alle 16.00 presso lo stand del Gentlemen’s Motor Club Roma verrà presentato il CIV Classic, il campionato su pista riservato alle due ruote storiche.

Tre giorni di grande divertimento e passione con un orecchio alle radioline, pardon un occhio allo smartphone per seguire gli aggiornamenti dal Qatar.