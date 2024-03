Serie A,Napoli-Torino , le probabili formazioni

Napoli-Torino si gioca oggi venerdì 8 marzo alle 20:45 al Maradona. Anticipo del 28° turno di campionato,

Obiettico Europa,. così il Napoli affronterà il Torino per dare un senso logico alla stagione 2023/24 , dopo le vittorie contro Sassuolo e Juventus.

Quì Napoli: Calzona sembra intenzionato a confermae l’undici della successo contro Sassuolo e Juve , 4-3-3. In avanti pochi dubbi se non una piccola sorpresa che potrebbe essere rappresentata da Raspadoni dal primo minuto al posto di Politano, insieme a Osimhen – che ha avuto qualche piccolo problema in settimana – e Kvaratskhelia a completare il tridente. In mediana potrebbe partire titolare Traorè con Zielinski in panchina mentre in difesa, coppia centrale ballottaggio Rrahmani-Ostigard uno dei due al fianco di Juan Jesus.

Quì Torino: Per Juric c’è un problema a centrocampo dove dovrà fare a meno dello squalificato Ricci. al suo posto Lynetti. Confermato Masina in difesa con Buongiorno e Djidji mentre in attacco a fianco di Zapata, ballottaggio tra Sanabria e Pellegri.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani )Ostigard) Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Arbitro : Orsato