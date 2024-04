Aspresso Roma apre le porte: inaugurato il nuovo family-club della Capitale

Posizionato a soli 10 minuti dal centro città, il nuovo club offre fitness, sport e divertimento

per tutta la famiglia



Roma, 4 aprile 2024 – Nella capitale si accendono i riflettori su Aspresso Roma: il nuovo family- club della città ha aperto le sue porte, il luogo perfetto in cui l’attività fisica si unisce aldivertimento.

Il Gruppo Aspria – realtà europea con un’esperienza di oltre 35 anni nella gestione di wellness- sport club e hotel di alto livello – firma il progetto di lancio del nuovo brand Aspresso che, con

il Club romano, arriva alla sua seconda apertura: dopo il primo Aspresso inaugurato lo scorso

anno a Valencia, il Gruppo ha scelto la capitale italiana come tappa successiva, per unire il

benessere e lo sport proponendo un nuovo concetto di fitness club pensato per tutta la

famiglia.

Di fronte alle antiche mura romane “Aureliane”, immerso in quasi 2 ettari di parco e

circondato da una suggestiva cornice verde molto rara da trovare in un contesto cittadino di valore storico, il Club occupa una superficie di circa 5.000 metri quadri: un ampio spazio interamente dedicato al benessere e al divertimento, con servizi e strutture in grado di offrire la miglior esperienza di fitness.

Sono a disposizione dei soci, una palestra con attrezzature all’avanguardia firmate Technogym per un totale di 50 postazioni, 9 campi da padel (di cui 6 al coperto durante la stagione fredda), 2 aree dedicate all’allenamento funzionale e attrezzate Triform, oltre a spazi outdoor e indoor negli splendidi giardini per oltre 60 classi di gruppo a settimana, a cui se ne aggiungeranno di nuove nelle prossime settimane, per offrire un’esperienza di fitness ancora più completa.

Di recente apertura anche la piscina olimpionica, che nella stagione invernale resterà coperta: con i suoi 50m di lunghezza offre attività per tutti, corsi di nuoto e fitness per adulti e bambini e per tutti i livelli, nuoto libero e bagni rilassanti.

Il Club mette inoltre a disposizione una prima induction gratuita per scegliere insieme ai trainer esperti di Aspresso Roma l’allenamento migliore da seguire per soddisfare le diverse esigenze di tutti i soci.

Non solo sport ed esercizio fisico: all’interno di Aspresso Roma è presente anche un cafè dove poter trascorrere una pausa di gusto, assaporando deliziosi snack in compagnia di famiglia e amici, stringere nuove amicizie con gli altri soci e rilassarsi dopo un intenso allenamento.

Per i più piccoli, inoltre, Aspresso Roma mette a disposizione una ricca varietà di corsi e

attività didattiche, per permettere a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni di sviluppare la propria forma fisica divertendosi e facendo nuove amicizie.

“Siamo entusiasti dell’apertura di Aspresso Roma, un family-club pensato per offrire a tutti la

possibilità di lavorare al proprio benessere con leggerezza e divertimento. Abbiamo creato uno spazio in grado di accogliere adulti e bambini, fitness addicted e lavoratori che vogliono

ritagliarsi uno spazio per loro; abbiamo voluto offrire a tutti un ambiente ospitale in cui poter

dedicare il proprio tempo allo sport e alla salute personale, indipendentemente dall’età” ha

dichiarato Brian Morris, Fondatore e CEO di Gruppo Aspria. “Questa nuova apertura si

inserisce all’interno di un più ampio progetto di lancio del brand e che, dopo l’apertura di

Valencia, prevedrà altre aperture in Europa e in Italia nei prossimi mesi”.

Il nuovo Aspresso Roma non solo si propone come family-club dove l’attività fisica è accessibile a tutti, ma si inserisce anche all’interno del programma di sviluppo sostenibile del Gruppo Aspria: grazie a un piano di riqualificazione, infatti, si è raggiunto l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del progetto prolungando la vita utile del complesso di edifici esistenti e, allo stesso tempo, conservando la splendida cornice storica.

Aspresso Roma si trova in Viale Marco Polo 127 ed è facilmente raggiungibile sia in

metropolitana dalle fermate Piramide e Ostiense, sia in auto, con un’area parcheggio al coperto di prossima apertura (al momento è possibile parcheggiare gratuitamente la propria auto in un’area pubblica adiacente al Club, in via Cristoforo Colombo). All’interno sono anche disponibili aree gratuite per lasciare bici, scooter, moto e monopattini.





ASPRESSO ROMA in numeri

 22.000 m2 di superficie complessiva

 5.000 m2 di superficie costruita

 2 ettari di parco

 50 m di piscina olimpionica coperta durante la stagione invernale

 50 postazioni per l’allenamento in palestra

 Aree indoor e outdoor per classi fitness di gruppo

 9 campi padel (di cui 6 coperti durante la stagione invernale)

 Parcheggio al coperto per auto di prossima apertura

Per maggiori informazioni: https://www.aspresso.com/it/rome/club/

Profilo di Aspresso

Aspresso è il brand di Aspria Group nato nel 2023. Un brand fresco, innovativo e contemporaneo che vuole parlare in modo diretto e spontaneo al target famiglie. Non solo una palestra ma un posto in cui praticare sport e stare bene: ampi spazi per le attività all’aperto, oltre a nuoto, fitness e classi di gruppo, cafè e strutture per bambini. Aspresso è il club sportivo e di fitness adatto a tutti grazie ad una proposta economica accessibile. Il primo club del brand è stato inaugurato nel marzo 2023 a Valencia (Spagna), a cui ha seguito Aspresso Roma a febbraio 2024. Sono previste nuove aperture in Italia e in Europa nei prossimi mesi.



Profilo di Gruppo Aspri Gruppo Aspria è una realtà europea di primo piano che da 35 anni opera nell’ambito della gestione di wellness-sport club e hotel di alto livello. Con sede a Londra, il Gruppo gestisce i club privati più esclusivi d’Europa ed è caratterizzato

da un’offerta di grande qualità, con servizi altamente personalizzati e un approccio innovativo e olistico al benessere.

L’ampio portfolio del Gruppo vanta una collezione di 9 Club che si estende tra Belgio (3 Club), Germania (4 Club) e

Italia (2 Club) e di 4 Hotel (1 in Belgio e 3 in Germania). A seguito del recente lancio europeo del brand Aspresso, nuova collezione di club sportivi dedicati alle famiglie, il Gruppo si arricchisce di un nuovo Club in Spagna e uno in Italia; sono attualmente in fase di realizzazione altri club in Europa.

Attualmente i Club contano su una base di oltre 40.000 soci che possono usufruire di un’ampia gamma di attività incentrate su sport, ricreazione, salute e wellness, di strutture formative e per l’assistenza all’infanzia, nonché di

ristoranti e servizi ricettivi.