SERIE A. Juventus – Fiorentina 1-0 , decide la zampata di Gatti

La Juve batte la Fiorentina (1-0), grazie alla zampata di Gatti. Così nella 31a giornata posticipo Serie A . I bianconeri tornano a vincere dopo aver raccolto solo due punti n quattro giornarte. La squadra di Allegri si attesta al terzo posto in classifica , allontanando il Bologna +4 e la Roma a+7 in classifica.

Parte bene la Juve che all 6’va in gol : sponda di testa di Rabiot per McKennie che a centro area tutto solo fa secco Terracciano, ma lo statunitense è in posizione di netto fuorigioco. Passano 6 minuti e c’è ancora lavoro per il Var: dopo una traversa di Gatti da pochi passi, Vlahovic in acrobazia segna a porta vuota, ma colpisce Bremer che è in fuorigioco e il gol viene annullato. Al 21′ arriva il gol che sblocca la gara: stacco imperioso del brasiliano su Kayode che prende il palo e tap-in vincente di Gatti.

In campo cìè solo la Juve ; Al 32′ ancora il Var nega un altro gol ai padroni di casa: McKennie svetta su Mandragora, irrompe Vlahovic che anticipa Milenkovic e al volo di sinistro fa centro, l’americano ancora in off-side. Si va così al riposo sull’1-0 risultato che va stretto ao bianconeri per quello che hanno prodotto in campo. Nella rirpesa Vincenzo Italiano cambia ula scacchiera in campo inserendo Maxime Lopez per Mandragora e Sottil per Belotti, spostando Kouamé al centro dell’attacco.

I cambi danno ragione al tecnico , la Fiorentina si vede sul terreno di gioco e cresce. Sottil crea qualche problema nella marcatura a Cambiasso , mentre Maxime Lopez prende il comando a centrocampo . Italiano ricorre alla panchina e manda in campo Bertrand e Nzola richiamando Kuamè. La Juve sfiora il raddoppio al 56′, quando Milenkovic per poco non beffa Terracciano deviando con la punta un cross di Kostic. La Fiorentina tenta il tutto per tutto e al l 74′ lo splendido sinistro a giro di Nico, Szczesny vola e si salva con l’aiuto della traversa; 84′ Maxime Lopez crossa teso in area, Szczesny si distende ma smanaccia sui piedi di Beltran che colpisce Nzola e spreca una grande occasione. L’ultimo sussulto è un tiro alle stelle di Kean entrato qualche minuto prima per Vlahovic.

IL TABELLINO

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny 7; Gatti 7, Bremer 6,5, Danilo 6; Cambiaso 5,5 (dal 30′ st Alcaraz sv), McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 6, Kostic 6 ,5(14′ st Iling-Junior 6); Chiesa 5,5 (14′ st Yildiz 6), Vlahovic 6,5 (40′ st Kean sv). A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Tiago Djalò, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia. All.: Allegri 6,5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6, Kayode 5 (39′ st Dodo sv), Milenkovic 5,5, Ranieri 6, Biraghi 5,5, Bonaventura 6, Mandragora 5 (1′ st Maxime Lopez 6), Nico Gonzalez 6, Barak 5,5 (16′ st Nzola 5,5), Kouamé 5 (16′ st Beltran 5,5), Belotti 5,5 (1′ st Sottil 6). A disp.: Christensen, Parisi, Martinez Quarta, Arthur, Ikonè, Castrovilli, Infantino, Faraoni, Duncan, Comuzzo. All.: Italiano 5,5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 21′ Gatti (J)

Ammoniti: Cambiaso (J) ,Yildiz (J), Beltran (F)