Chamions League.Il Borussia vola a Wembley. Hummels infila il Psg

Dopo 11 anni (finale persa contro il Bayern Monaco , il Borussia conquista la finala Champions League 2023/24. La squadra di Terzic ha battuto al Parco dei Principi il Psg 1-0 (stesso risultato del match di andata.

Sfortuna, o poca precisione nelle conclusioni a rete dei francesi ? La somma dei legni centrati nei due match è imbarazzante: 6 in totale nel compouto dei 180 minuti.

Dopo un miracolo di Donnarumma su Adeyemi al 35′, il Dortmund è riuscito a sbloccare il match al 50′ con un cimpo di testa di Hummels sugli sviluppi di corner. Tanto è bastato per conquistare il pass per la finale di Wembley, resistendo prima e dopo all’assedio dei parigini: palo a porta vuota per Zaire-Emery poi clamorosi quelli colpiti da Nuno Mendes, Mbappé e Vitinha in una serata stregata.

IL TABELLINO

PSG-BORUSSIA DORTMUND 0-1 (and. 0-1)

Paris SG (4-3-3): Donnarumma ; Hakimi Marquinhos , Beraldo , Nuno Mendes ; Zaire-Emery (31′ st Lee ), Vitinha , Ruiz (18′ st Asensio ); Dembélé , Ramos (18′ st Barcola), Mbappé . A disp.: Navas, Tenas, Ugarte, Danilo, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Skriniar, Zague. All.: Luis Enrique.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel ; Ryerson , Hummels , Schlotterbeck , Maatsen ; Emre Can , Sabitzer ; Sancho (22′ st Sule 6,), Brandt (40′ st Nmecha ), Adeyemi (11′ st Reus ); Fullkrug . A disp.: Meyer, Lotka, Salih Ozcan, Haller, Wolf, Moukoko, Malen, Watjen, Bynoe-Gyttens. All.: Terzic.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 5′ st Hummels

Ammoniti: Dembélé (P); Sabitzer, Hummels, Emre Can (D)