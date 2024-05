Champions League: Real Madrid – Bayern Monaco, le probabili formazioni

Real Madrid – Bayern Monaco , semifinale di ritorno Champions League. Si riparte dal 2-2 di otto giorni fa. Al Santiago Bernabue , i blancos aspirano a conquistare la finale di Wembley il prossimo 1° Giugno contro il Borussia Dortmund , ma sopratutto di arricchire la bacheca con la quindicesima Coppa. Il Bayern Monaco , invece sogna la stessa finale giocata e vinta del 2013 contro il Borussia Dortmund.

Stasera calcio d’inizo alle ore 21. La direzione arbitrale è stata affidata al polacco Marciniak.

QUI’ REAL MADRID – Già Campione di Spagna , Ancelotti ha le idee chiare sull’undici da schierare con due novità rispetto all’Allianz Stadium: Tra i pali Lunin, sulla fascia destra di Carvajal, squalificato nella gara di andata. A cedergli il posto sarà Lucas Vazquez. Solito dubbio Nacho-Tchouameni, se in difesa dovesse giocare il francese, Camavinga prenderebbe il suo posto in mediana. Davanti zero dubbi: Bellingham alle spalle del tandem Vinicius-Rodrygo.

QUI’ BAYERN MONACO – La sconfitta in Bundesliga contro lo Stoccarda è il chiaro segnale che la squadra allenata da Tuchel è già con la testa llla sfida del Bernabeu. Campionato a parte e lotta per il secondo posto Tuchel sembra intenzionato a schierare contro il Real la stesa formazione del match do andata, fatta eccezione per Kim , l’ex Napoli potrebbe essere sostituito da De LigtKim, peggiore in campo nel match dell’Allianz Stadium, suggerirebbe l’impiego di De Ligt. Kimmich confermato terzino, Kane guiderà l’attacco sostenuto dal trio di trequartisti formato da Sané, Muller e Musiala.