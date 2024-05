Giro d’Italia , 5^ tappa. A Lucca vince Thomas

Thoams Benjamin ha vinto in volata la quarta tappa del Giro d’Italia : Genova-Lucca di 180chilometri. in volata batte Valgren e Pietrobon : La tappa pe velocisti , è stata caratterizzata dalla fuga messa in atto ai Valgeren , Pietrobon Thomas e Paleni . Il gruppo ha accustao un massimo svantaggio di 1 minuto e 15 secondi . Nel momemto topico nei 20 chilometri finali il gruppo non ha tirato , nonostante lompegno di Jhonata Milan , così i quattro fuggitivi mantenendo una buona andatura sono arrivati sul rettilineo del traguardo con 5 secindi di vantaggio, Pietrobon è scattato a 500 metri , Valgren e Thomas lo hanno seguito, recuperato con il francese della Cofidis che ha tagliato per primo il traguardo superando Valgren . Terzo Pierobon , quarto Paleni. Il gruppo regolato in volata da Jhonatan Milan. Pogacar conserva la maglia Rosa.

Giovedì la sesta frazione da Torre del Lago Puccini e Rapolano Terme di 180 km





L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 5^ TAPPA

1) THOMAS Benjamin (Cofidis) 3h59’59”

2) VALGREN Michael (EF Education) s.t.

3) PIETROBON Andrea (Team Polti Kometa) s.t.

4) PALENI Enzo (Groupama-FDJ) +3″

5) MILAN Jonathan (Lidl-Trek) +11″

6) EWAN Caleb (Team Jayco AlUla) s.t.

7) BAUHAUS Phil (Bahrain-Victorious) s.t.

8) MERLIER Tim (Soudal Quick-Step) s.t.

9) KOOIJ Olav (Team Visma | Lease a Bike) s.t.

10) MIHKELS Madis (Intermarché-Wanty) s.t.

LA CLASSIFICA GENERALE (Maglia Rosa)

1) POGACAR Tadej (UAE Team Emirates) 19h19’15 “

2) THOMAS Geraint (INEOS Grenadiers) +46″

3) MARTÍNEZ Daniel (BORA-Hansgrohe) +47″

4) UIJTDEBROEKS Cian (Team Visma-Lease a Bike) +55″

5) RUBIO Einer (Movistar Team) +56”

6) FORTUNATO Lorenzo (Astana) +1’07”

7) LÓPEZ Juan Pedro (Lidl-Trek) +1’11”

8) HIRT Jan Soudal Quick-Step +1’13”

9) LUTSENKO Alexey (Astana) +1’26”

10) CHAVES Esteban (EF Education-Easypost) + 1’26”

LA CLASSIFICA A PUNTI (Maglia Ciclamino)

1) Jonathan Milan (Lidl-Trek) 134 pt.

2) Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 89 pt.

3) Kaden Groves (Alpecin Deceunink) 80 pt.

4) Olav Kooij (Team Visma) 61 pt.

5) Benjamin Thomas (Cofidis) 56 pt.

MAGLIA AZZURRA (Classifica scalatori)

1) Tadej Pogacar (UAE Emirates) 51 pt.

2) Lilian Calmejane (Intermarchè) 32 pt.

3) Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) 26 pt.

4) Andrea Piccolo (EF Education) 18 pt.

5) Geraint Thomas (Ineos) 16 pt.

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1) Cian Uijtdebroeks (Team Visma) 19h20’10”

2) Alex Baudin (Decathlon AG2R) 45″

3) Mauri Vansevenant (Quick Step) 49″

4) Filippo Zana (Jayco Alula) 1’12”

5) Lucas Plapp (Jayco Alula) 1’38”