Amichevoli: Spagna e Croazia sorridono

Ultime amicjevoli prima dello start ai prossimi Campionati Europei di calcio.

Spagna e Croazia , le due nazionali inserite nel Girone con l’Italia , centrano la vittoria , rispettivamente , contro l’Irkanda del Nord (5-1) ,mentre la Croazia bette il Poretogallo (2-1). Il belgio suppera il Lussemburgo (3-0), a segno con una doppietta Lukaku.La Danimarca batte la Norvegia (3-1)

SVEZIA-SERBIA 0-3

18′ Milinkovic-Savic, 60′ Mitrovic, 70′ Tadic

SVIZZERA-AUSTRIA 1-1

5′ Baumgartner (A), 26′ Widmer (S)

PORTOGALLO-CROAZIA 1-2

8′. rig. Modric (C), 48′ Jota (P), 56′ Budimir (C)

DANIMARCA-NORVEGIA 3-1

12′ Hojbjerg (D), 21′ Vestergaard (D), 72′ Haaland (N), 90′ Poulsen (D)

BELGIO-LUSSEMBURGO 3-0

43′ rig. e 57′ Lukaku, 80′ Trossard

SPAGNA-IRLANDA DEL NORD 5-1

2’ Ballard (I), 12’ e 29’ Pedri (S), 18’ Morata (S), 35’ Ruiz (S), 60’ Oyarzabal (S)

LE ALTRE PARTITE

Destino piuttosto analogo a quello di Svizzera-Austria anche in Slovenia-Bulgaria, con l’1-1 che si consuma all’interno del primo quarto d’ora di gioco: il rigore di Despodov al 4’ apre le danze, poi al 14’ per i padroni di casa la pareggia Sporar. Archivia la pratica in poco tempo l’Ungheria, che cala il tris contro Israele nel giro di ventidue minuti: Sallai apre le marcature all’11’, poi la rapida doppietta di Varga (19’ e 22’). Tre gol anche per la Moldavia, che però rischia contro Cipro imponendosi per 3-2: al vantaggio dei padroni di casa di Motpan (44’) rispondono in due minuti Spoljaric (51’) e Pittas (53’), poi i moldavi la riprendono e la ribaltano con Stina (71’) e Bogaciuc (78’).