Olimpiadi , oggi i alcuni risultati

CALCIO: MEDAGLIA DI BRONZO PER IL MAROCCO

Il Marocco ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale di consolazione, la formazione marocchina ha battuto nettamente l’Egitto per 6-0 con le reti di Abde Ezzalzouli, Soufiame Rahimi, Bilal El Khannouss, doppietta di Akram Nakach e gol dell’ex interista Achraf Hakimi. Domani e’ in programma la finale per l’oro tra Spagna e Francia. Per il Marocco e’ la prima storica medaglia nel calcio in una Olimpiade

GINNASTICA RITMICA: RAFFAELI E BALDASSARRI IN FINALE NELL’ALL-AROUND INDIVIDUALE

Sofia Raffaeli (139.10) e Milena Baldassarri (129.25) sono in finale nell’All-Around individuale di ginnastica ritmica. Miglior tempo per la Raffaeli con 2.250 punti di vantaggio sulla tedesca Varfolomeev e 2.650 sulla bulgara Kaleyn.

VOLLEY DONNE: STATI UNITI IN FINALE

Gli Stati Uniti hanno battuto 3-2 il Brasile e si sono qualificati per la finale olimpica di volley femminile di domenica. Sfideranno la vincete di Italia-Turchia in programma stasera alle 20.

VELA, KITE UOMINI: RINVIATA GARA 2 DI FINALE

È stata rinviata, a causa dell’assenza di vento, la seconda regata di finale del kite maschile. La prima era stata vinta dall’austriaco Bontus. In vantaggio resta lo sloveno Vodisek, a cui basterà un successo per aggiudicarsi l’oro, mentre all’azzurro Riccardo Pianosi, entrato in finale con zero vittorie, servirà vincere almeno una delle prossime gare per tornare in corsa per le medaglie.

VELA, KITE DONNE: ORO ALLA GRAN BRETAGNA

È andata alla britannica Eleaonr Aldridge la medaglia d’oro nel kite donne, al termine della seconda regata di finale. Argento per la francese Nolot, bronzo per l’olandese Lammerts.

CICLISMO SU PISTA, OMNIUM UOMINI: VIVIANI 12ESIMO NELLO SCRATCH

Non comincia nel migliore dei modi la prova di Elia Viviani nell’Omnium: l’azzurro ha chiuso la prima prova dello scratch in 12esima posizione, nella gara vinta dal francese Thomas davanti al danese Larsen e al belga Van Den Bossche.

SOLLEVAMENTO PESI DONNE 59 KG: ORO CINA, MAGISTRIS 11ESIMA

Lucrezia Magistris ha chiuso all’undicesimo posto la finale di sollevamento pesi, categoria 59 kg. L’azzurra ha sollevato 96 kg al secondo tentativo allo strappo e 112 kg al terzo allo slancio, totalizzando 208 punti. L’oro, con record olimpico, è andato alla cinese Luo (241 punti), l’argento alla canadese Charron (236), il bronzo alla taiwanese Kuo (235).

VELA, KITE UOMINI: PIANOSI SI PRENDE LA FINALE

Riccardo Pianosi ha vinto la seconda regata della Semifinale A nel kite uomini e, avendo raggiunto quota tre successi complessivi, ha strappato il pass per la finale. Si giocherà le medaglie con Valentin Bontus (Austria), Maximilian Maeder (Singapore) e Toni Vodisek (Slovenia).

TUFFI, TRAMPOLINO 3 METRI UOMINI: ORO-ARGENTO CINA

Come da pronostici si è chiusa con un dominio cinese la finale del trampolino 3 metri maschile: oro per Xie (543.60), argento per Wang (530.20), argento per il messicano Olvera Ibarra (500.40).

VELA, KITE UOMINI: PIANOSI 2° IN GARA 1 DI SEMIFINALE

Riccardo Pianosi ha chiuso al 2° posto, praticamente appaiato al vincitore (il brasiliano Lobo) la prima regata della Semifinale A del kite uomini.

PALLANUOTO FEMMINILE, ITALIA-CANADA 10-5

Il Setterosa ha battuto 10-5 il Canada nella prima delle sfide per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto nel torneo di pallanuoto femminile.

CANOA SPRINT, KAYAK A QUATTRO UOMINI: ORO ALLA GERMANIA

È andato alla Germania l’oro nel kayak a quattro maschile. Argento per l’Australia, bronzo per la Spagna.

CANOA SPRINT, KAYAK A QUATTRO DONNE: ORO ALLA NUOVA ZELANDA

È andato alla Nuova Zelanda l’oro nel kayak a quattro femminile. Argento per la Germania, bronzo per l’Ungheria.

ARRAMPICATA: L’INDONESIA VINCE L’ORO

L’indonesiano Vedriq Leonardo, a 4.75, migliora il suo record personale, portandosi a un solo centesimo del record mondiale firmato un minuto fa da Watson, e vince la medaglia d’oro..

ARRAMPICATA SPORTIVA, SPEED UOMINI: ZURLONI FUORI AI QUARTI PER DUE MILLESIMI

Niente da fare per Matteo Zurloni, che manca l’accesso alla semifinale nello speed maschile (arrampicata sportiva): l’azzurro ha svolto un’ottima prova, ma è stato battuto dal cinese Wu per soli due millesimi.

ATLETICA, 800 METRI MASCHILI: BARONTINI IN SEMIFINALE

Simone Barontini si è qualificato per la semifinale degli 800 metri maschili: l’azzurro ha vinto la sua batteria di ripescaggio in 1’45”56, staccando il pass per il penultimo atto della competizione.

VELA, DINGHY MISTO: ORO PER L’AUSTRIA

È andato alla coppia austriaca Vadlau/Maehr l’oro nel dinghy misto al termine della medal race, vinta dalla Francia. Argenton per i giapponesi Okada/Yoshioka, bronzo per gli svedesi Dahlberg/Karlsson.

GINNASTICA RITMICA, CONCLUSA LA PRIMA ROTAZIONE: BENE RAFFAELI E BALDASSARRI

La la prima rotazione delle qualificazioni dell’all-around individuale nella ginnastica ritmica: ottimo 37.500 per Sofia Raffaeli al cerchio, miglior punteggio in assoluto per l’attrezzo, buono anche il 32.750 di Milena Baldassarri alla palla. Ora le due azzurre sono attese dalla seconda rotazione, nella quale si scambieranno gli attrezzi.

ARRAMPICATA SPORTIVA, BOULDER E LEAD DONNE: NIENTE FINALE PER MORONI E ROGORA

Niente azzurre in finale nel boulder e lead femminile: Camilla Moroni ha chiuso al 12° posto, Laura Rogora al 18° in una semifinale che qualificava solamente le prime otto atlete

ATLETICA, 4×100 UOMINI: ITALIA SOLO QUINTA IN BATTERIA accede in Finale con il quonto tempo

Batteria piuttosto deludente per la 4×100 maschile italiana: Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu hanno chiuso al quinto posto in 38”07. Non c’è la qualificazione automatica per la finale, bisognerà attendere i tempi della seconda batteria.

TUFFI, TRAMPOLINO 3 METRI DONNE: PELLACANI VOLA IN FINALE! BERTOCCHI ELIMINATA

Una straordinaria Chiara Pellacani si è presa la finale nel trampolino 3 metri femminile. L’azzurra ha chiuso la gara di semifinale con il punteggio di 324.75, il terzo migliore dietro alla cinese Chen e all’australiana Keeney. Niente da fare invece per Elena Bertocchi: 245.10 il suo punteggio finale che le vale il diciassettesimo e penultimo posto.

ATLETICA, STAFFETTA 4×100 DONNE: ITALIA ELIMINATA

Niente da fare per la staffetta 4×100 femminile: le azzurre Dosso, Kaddari, Siragusa e De Masi hanno chiuso la loro batteria in 43”03, al settimo e penultimo posto, mancando l’accesso alla finale

UFFICIALI I NOMI PER LA 4X100

Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu: è questa la staffetta azzurra della 4×100 scelta dal tecnico Di Mulo per tentare l’assalto al podio, a Parigi 2024, dopo l’oro olimpico di Tokyo. L’Italia scende in pista nella prima batteria, stamattina alle 11.35. Definita anche la 4×100 donne, con Dosso, Kaddari, Siragusa e De Masi, in pista dalle 11.10