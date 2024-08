Pallanuoto: Settebello tra polemiche ed errori arbitrali eliminati dall’Ungheria

Serata amamrissima per l’Italia della pallanuoto, azzurri eliminati dall’Ungheria ai calci di rigore (12-10) , dopo i tempi regolamentari terminati 9-9.

Il match prende una svolta a favore del magiari per una decisione errata da parte degli arbitri a meno2.24: Candemi mette a segno il 2-2 , e sullo slancio compisce con una manta ala volto un’avversario, controllo al Var, gioco violento: rete annullata , espulsione definitiva per l’azzurro, rigore per l’Ungheria e 4-2 a favore dei magiari. da l’ in poi cambia il match , gli azzurri rirano fuori l’orgoglio , ma la partita sembra compromessa nonostante gli azzurri in vasca reggono in inferiorità numerica, rimontnoa trascinati dalle giocate di Di Fulvio ed Echenique: così, a fine terzo quarto sono clamorosamente in vantaggio 7-6 .

Le sue sqadre rispondono colpo su colpo , gli azzurri che rispondono di fatto ancora a un Zalanki uscito alla distanza. Sul 9-9, a 16″ dalla fine, Del Lungo è miracoloso nel fermare un uno contro uno e si va così ai rigori, da sempre tuttavia punto debole per il Settebello. Dopo averne sbagliati due nei regolamentari (un palo e una parata di Vogel), la formazione di Campagna fallisce ancora, col portiere magiaro praticamente perfetto. Solo Presciutti segna, così l’eliminazione è inevitabile: 12-10 complessivo e Ungheria in semifinale con la Croazia, con l’Italia che giocherà per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

L’Ungheria campione del Mondo in carica, conquista la semifinale e sfiderà la Croazia , con l’Italia che giocherà per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

LE DICHIARAZIONI DI CAMPAGNAì: “DECISIONE INACCETTABILE, NON VOGLIO PENSARE ALLA CATTIVA FEDE”

“Non voglio pensare alla malafede. Scientificamente è impossibile il gioco violento quando un giocatore tira. È impossibile perché tu stai tirando, sei concentrato, fai il gesto e non puoi poi colpire l’avversario dopo un centesimo di secondo. È stata una decisione inaccettabile. Forse il fatto che c’è stato il sangue, ma ci si può tagliare anche con una ditata”. L’unica cosa che posso dire è che sono veramente orgoglioso di essere il loro allenatore”.