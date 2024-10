Serie C – La Ternana è stata “imbrigliata” da un ottimo Campobasso. E’ finita 0 a 0

(Stefano Giovagnoli)– BELLA PARTITA DEL CAMPOBASSO A TERNI E TERNANA BLOCCATA SULLO 0 A 0. I MOLISANI GIOCANO SENZA TIMORE REVERENZIALE E LA SUADRA DI CASA HA MOSTRATO DIFFICOLTA’ A SVILUPPARE IL SOLITO GIOCO. DI NARDO “CAMPANELLO D’ALLARME” PER LA DIFESA ROSSOVERDE E DOMENICA ARRIVA L’ASCOLI.

La Ternana è stata “imbrigliata” da un ottimo Campobasso. E’ finita 0 a 0.

Non è stato per niente facile per le “fere” tenere a bada un neo promosso Campobasso molto coriaceo e senza timore reverenziale, che ha interpretato la partita con molto coraggio, tanto da fare venire i brividi alla difesa rossoverde.

Di Nardo al 6’ si è trovato di fronte al portiere avversario calciando fuori come del resto ha fatto Mondonico al 10’ da buona posizione, mentre lo stesso Di Nardo ha costretto il portiere Vannucchi ad alzare in angolo al 13’ dopo un colpo di testa

La formazione molisana ha continuato a giocare alta e a pressare a tutto campo, mentre la squadra di casa ha stentato nello sviluppare il solito gioco.

Il palleggio della Ternana ha trovato opposizione nella bella disposizione difensiva del Campobasso, che è partito da un buon assetto del centrocampo.

La Ternana ha cercato di aumentare la velocità per sfuggire alla “morsa” della squadra di Braglia, che spesso e volentieri le ha impedito di esprimersi al meglio.

È auspicabile avere una Ternana maggiormente propositiva dove, al palleggio, serviva qualcosa di più per aprirsi spazi e trovare la via del tiro con continuità.

I molisani hanno chiuso tutti i varchi sui portatori di palla rossoverdi ed il risultato è stato quello di creare grandi difficoltà ai padroni di casa rimasti sulla difensiva con scarse idee offensive, che hanno fatto la differenza rispetto ad altre partite decisamente più brillanti della formazione rossoverde.

Il gioco da dietro” non ha portato i frutti sperati all’undici di Abate ancora troppo timidi nella propensione offensiva per aprire una “breccia” nella difesa degli ospiti.

Tutto questo ha favorito senza dubbio il gioco di rimessa del Campobasso al cospetto, appunto, di una Ternana che è stata definita con un gioco bloccato.

Un pizzico di brillantezza in più si è visto nella parte finale dei primi 45’ quando la squadra ha iniziato ad “accendere” il suo alfiere Cianci ed ha avuto l’unica buona occasione con un colpo di testa di Loiacono che è terminato sul fondo.

L’allenare Ignazio Abate lo aveva detto che i giocatori erano un po’ scarichi senza quella giusta energia forse distratti dalle vicende societarie, che hanno portato all’allontanamento del direttore generale Diego Foresti ideatore di questo gruppo insieme a Carlo Mammarella.

La partita con il Campobasso, poi, avrebbe dovuto misurare ancora di più le ambizioni della Ternana e invece la formazione rossoverde è apparsa incapace

di ripartire sia come gioco, che per quanto riguarda le motivazioni.

Nel secondo tempo la Ternana avrebbe dovuto, inevitabilmente, alzare i ritmi troppo bassi del primo tempo e lo ha subito fatto con la “galoppata” di Tito sulla fascia sinistra ed il cross per la testa di Cianci contrato dalla difesa avversaria.

La Ternana ha iniziato ad “aumentare i giri”, quasi obbligata a farlo, e sull’asse Cicerelli – Curcio ha costruito un’azione con il pallone terminato di poco sul fondo.

Il Campobasso è una squadra che non si è data mai per vinta ed ha continuato a giocare mettendo sempre in allarme la difesa della Ternana con uno squillo di Di Nardo al 22’ su cui Vannucchi è dovuto intervenire.

Apprezzabile la strategia tattica, messa in campo dal tecnico ospite Piero Braglia per tutta la partita, come più volte sottolineato, con lo stesso Di Nardo, ad esempio, ancora minaccioso al 31’ dalle parti di Vannucchi.

L’ultima chances è stata per Patane’, ma il pallone è scivolato sul fondo.

di Stefano GIovagnoli

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola (69’ Donnarumma), Loiacono, Capuano, Corradini (86’ Patane’), Romeo (62’ Carboni), Curcio (69’ Martella), Cicerelli (69’ Donati), Cianci. All. I. Abate

CAMPOBASSO (4-4-2): F. Forte, Celesia, Mondonico, Benassai, Piero (79’ Scorza), Morelli, Prezioso (54’ Baldassin), Pellitteri, Bigonzoni (54’ Lombari),

R. Forte (54’ Haveri), Di Nardo (79’ Spalluto). All. P. Braglia

ARBITRO: Giuseppe Vingo di Pisa

ASSISTENTI: Antonio Aletta (Avellino); Mattia Bettani (Treviglio)

IV UFFICIALE: Dario Acquafredda (Molfetta)

AMMONITI: Prezioso, F. Forte, Benassai (Campobasso); Capuano (Ternana)

N.B. Ammonito l’allenatore del Campobasso Piero Braglia per proteste.

ANGOLI: 6 a 2 per la Ternana

RECUPERO: 0’ pt.; 6’ st.

SPETTATORI: 4.785 (di cui 1.757 abbonati e 296 ospiti).

Incasso € 28.935,00; Rateo abbonati € 7.084,51. Totale € 36.019,51