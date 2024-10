Supercoppa italiana , il calendario

La Supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita per la quinta volta, con le semifinali in programma il 2 e il 3 gennaio e la finale prevista il 6 gennaio. Tutte le partite si giocheranno a Riyadh, come lo scorso anno, con la stessa formula a quattro squadre. La Lega Serie A in una nota ha ufficializzato le date della manifestazione, giunta alla 37.a edizione. “I club che si contenderanno la EA Sports FC Supercup saranno la società campione d’Italia 2023/2024 (Internazionale), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 (Juventus), la seconda classificata in campionato nella stagione 2023/2024 (Milan) e la finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa (Atalanta)”..Il Regolamento della competizione sarà reso noto nei prossimi giorni”.Tutti gli incontri saranno trasmessi, come di consueto, in diretta televisiva su Canale 5.