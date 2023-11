Champions League: Napoli – Union Berlino. Le probabili formazioni

Stasera ore 18,45, allo stadio ‘Maradona’ , Napoli – Union Berlino , 4^ turno fase Giron C Champions League,

Qui Napoli: Rudi Garcia, orientato a non effettuare alcun turnover. Si comincia dai pali, dove è confermato Alex Meret . Sulle corsie basse agiranno capitan Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, mentre al centro Amir Rrahmani farà coppia con Natan. A centrocampo è confermato il solito terzetto: in cabina di regia Stanislav Lobotka e ai suoi lati André-Frank Zambo Anguissa e Piotr Zielinski. Neanche in attacco si saranno sorprese: al centro svetterà ancora un Giacomo Raspadori in un grande periodo di forma e in sua assistenza agiranno Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia.

Quì Union Berlino: Leonardo Bonucci, relegato in panchina nella gara d’andata , dovrebbe partire titolare al primo minuto al centro della difesa, dove saranno di scena anche Robin Knoche e Diogo Leite a protezione di Frederik Ronnow tra i pali. In mezzo al campo andranno Alex Kral, Aissa Laidouni e Janik Haberer, con capitan Christopher Trimmel e Robin Gosens come quinti, mentre la coppia di attacco sarà composta da Sheraldo Becker e Kevin Behrens.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Knoche, Leite; Trimmel, Kral, Laidouni, Haberer, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Fischer