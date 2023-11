Milan: notte stellare. Psg battuto 2-1

Il Milan si scatena e cancella le critiche del recente passato, I rossoneri battono il Paris Saint Germain per 2-1 al termine di una partita giocata da grande squadra.

Il Milan tira fuori gli attributi e nella serata di San Siro , dimostra grande carattere, riaprendo il discorso qualificazione ottavi di finale Champions League.

Il Milan inizia bene il match ma, a passare in vantaggio è il Psg a seguito diuna dormita generale in difesa: calcio d’angolo battuto da Vitinha: libero Marquinhos per spizzare, liberissimo Skriniar per appoggiare di testa in rete da due passi.

Il Milan è on grande serata e si vede dai movimenti di Leao , il portoghese all’11 , , il passaggio per Giroud è perfetto e sulla respinta di Donnarumma ecco la perla in rovesciata di uno scatenato portoghese.

La partita è maschia , con azioni da una parte e dall’altra : Rischia il Milan con Mbappè, strano per il francese sbasgliare da quella posizione vantaggiosissima.. Bon c’è un’attimo di tregua ; l’ex Barcellona Dembelè scuote la traversa con un tiro violentissimo , una manciata di secondi dopo Giroud va a centrare l’esterno della rete.

Si gioca a viso aperto , a tutto campo: Tomori su punizione scalda le mani di Donnarumma . Il promo tempo si chiede in parità (1-1).

.Ci vuole voglia e caparbietà , nel giuoco del calcio che rischia spesso viene ripagato , così , arriva il marchio di fabbrica targato Olivier Giroud , il francese al 50′ ,su cross teso di Theo Hernandez , vola più in alto di tutti e mette a segno il vantaggio

Luis Enrique prova a cambiare , inserendo la cavalleria .Il Milan si difende bene in maniera ordinata , vanno anche vicini al terzo gol con una punizione di Theo Hernandez parata da Donnarumma. Normale i rossoneri poi denotano stanchezza così arretrano il baricentro ma senza correre rischi, innecabdo qualche ripartenza con ‘la Frecia Rossa’ Leao . Pioli manda in campo Okafor e al primo pallone toccato quasi beffa Donnarumma.

Nel lunghissimo recupero Luis Enrique si gioca il tutto per tutto con 4-2-4 ultraoffensivo, prende un palo con Lee Kang-In ma poi va a sbattere sistematicamente contro il muro del Milan, che si prende tre punti meritatissimi e torna prepotentemente in corsa per la qualificazione agli ottavi.

IL TABELLINO

MILAN-PARIS SAINT GERMAIN 2-1

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Musah (39′ st Krunic), Reijnders; Pulisic (47′ st Florenzi), Giroud, Leao (39′ st Okafor). Allenatore Pioli. A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Adli, Pobega, Chukwueze, Jovic.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (44′ st Barcola), L. Hernandez (18′ st Mukiele); Zaire-Emery, Ugarte (15′ st Lee Kang-In), Vitinha (15′ st Fabian Ruiz); Dembelè, Kolo-Muani (15′ st Gonçalo Ramos), Mbappè. Allenatore Luis Enrique. A disp.: Letellier, Tenas, Soler.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

Marcatori: 9′ pt Skriniar (P), 12′ pt Leao,. 5′ st Giroud

Ammoniti: Musah (M), Vitinha, Kolo Muani, Ugarte, L. Hernandez, Skriniar (P)