Napoli – Union Berlino , al Maradona anche Osimhen

Victor Osimhen è tornato a Napoli.

Buone notizie per i tifosi del azzurro , Victor Osimhen è tornato a Napoli , questa mattina dopo un breve periodo trascorso in Nigeria per motivi personali.

L’attaccante azzurro campione d’Italia , sta recuperando fisicamente dopo l’infortunio occorsogli in Nazionale della Nigeria . Osimhen punta al rientro dopo la sosta, quando gli azzurri dovranno affrontare l’Atalanta a domicilio. Intanto il 24enne di Lagos sarà questa sera al Maradona per sostenere i compagni da vicino in occasione della sfida di Champions con l’Union Berlino.