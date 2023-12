Completano il bilancio dell’Italia nella terza giornata due quarti posti. Squalificato in semifinale Thomas Ceccon per virata irregolare nei 200 metri misti. Iggi dalle 17 le finali della quarta giornata.

Nella terza giornata di finali ai XXII campionati Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania l’Italia conquista due medaglie d’argento.

La staffetta 4×50 mista donne, composta da Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro, Jasmine Nocentini, giunge seconda con il nuovo primato italiano: 1’43″97. Oro alla Svezia, bronzo per le nuotatrici del Regno unito nell’ultima gara della giornata.

Nicolò Martinenghi con 56″57 conquista la seconda medaglia d’argento odierna nei 100 rana uomini alle spalle dell’olandese Arno Kamminga, oro con 56″52, e precedendo l’altro olandese Corbeau (56″66), quinto l’altro Azzurro Simone Cerasuolo che era in testa ai 75 metri con 56″89.

Le ultime due gare hanno riportato il sorriso in casa Italia al termine di una giornata per il resto non felicissima.

Azzurri giù dal podio nella finale dei 50 sl uomini e nei 200 dorso donne.

Alessandro Miressi si piazza quarto in 20″90 (suo nuovo personale), Lorenzo Zazzeri quinto in 20″91; titolo continentale per il britannico Benjamin Proud, che in 20″18 ritocca il record europeo, a soli 2 centesimi dal primato mondiale di Caeleb Dressel mentre il francese Florent Manaudou e l’ungherese Szebasztian Szabo si dividono l’argento in 20″74.

Quarta anche Margherita Panziera nei 200 dorso femminili: la veneta finisce ai piedi del podio con il tempo di 2’04″35. Doppietta britannica con l’oro di Medi Harris (2’02″45) e l’argento di Katie Shanahan (2’03″22); bronzo per la francese Pauline Mahieu 2’03″90.

Centra l’accesso alla finale dei 200 rana donne Francesca Fangio che con 2’19”78 si qualifica con il quarto miglior tempo.

Nei 100 stile libero donne anche Sofia Morini, con 52″57, l’azzurra è in finale con il quarto posto, in finale anche Tarantino con l’ultimo tempo (52″96)

Fuori dalla finale per soli 4 centesimi Lorenzo Mora nei 100 dorso.

Squalifica per virata irregolare nella frazione a rana ai 125 metri per Thomas Ceccon nei 200 misti. Il campione di Thiene aveva condotto una gara prudente giungendo terzo con una prestazione che lo avrebbe qualificato per la finale.

Oggi gli Azzurri in acqua per le finali: Alberto Razzetti nei 200 misti e 200 farfalla uomini, Sofia Morini e Chiara Tarantino nei 100 stile donne, Francesca Fangio nei 200 rana donne e Simona Quadarella nei 1500 stile libero donne.

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 100m dorso donne

Batterie 200m stile libero uomini

Batterie 100m farfalla donne

Batterie 200m rana uomini

Batterie 200m misti donne

Batterie 50m farfalla uomini

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 200m misti uomini

Finale 100m stile libero donne

Finale 100m dorso uomini

Semifinali 100m dorso donne

Semifinali 200m stile libero uomini

Semifinali 100m farfalla donne

Finale 200m rana donne

Finale 200m farfalla uomini

Finale 50m dorso donne

Semifinali 200m rana uomini

Semifinali 200m misti donne

Semifinali 50m farfalla uomini

Finale 1500m stile libero donne