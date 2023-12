Lazio , Sarri recupera Zaccagni

Sabato contro il Verona al Bentegodi l’ex Zaccagni pronto a ritornare in campo, l’attaccante ha messo da parte il problema all’anca.

Non saranno del matchPatric e Isakssen , i due infortuni muscolari, quello di Patric (al polpaccio) e Isaksen (alla coscia. Assente anche Romagnoli. Recuperati, ma diretti verso la panchina, Luis Alberto (tenuto a riposo martedì scorso) e Casale: al posto del centrale difensivo dovrebbe giocare Marusic . Un discorso a parte per Vecino: l’uruguaiano continua ad allenarsi a parte, non essendo ancora stato reintegrato in squadra. Il club mantiene la linea dura: se il giocatore non si scuserà, non sarà convocato col Verona.