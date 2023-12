Milan: Leao resta in dubbio

Rafael Leao continua ad allenarsi e alla fase di recupero. Allenamento personalizzato ieri per l’attaccante portoghese, Qualche miglioramento si evidenzia , ma non ha partecipato alla solita partitella , lo staff ha preferito tenerlo riguardato. Non diponibile per ol match contro l’Atalanta (forse panchina), tornerà disponibile contro il delicato match – dentro , o fuori – in Champions league contro il New Castle.