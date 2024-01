Berrettini, allenamento con Tsitsipas

Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas si sono ritrovati per una seduta di allenamento sulla ‘Rod Laver Arena’. Il romano, appena arrivato a Melbourne dopo aver risolto il problema al piede destro accusato poco prima della vigilia di Natale, e’ sceso subito in campo per preparare il rientro nel tour in occasione dell’Australian Open – primo Slam dell’anno al via domenica – ad oltre quattro mesi dall’ultimo match ufficiale giocato, con il ritiro a causa dell’infortunio alla caviglia destra nel match di secondo turno dello Us Open contro il francese Rinderknech.