Eurolega: impresa Olimpia , Real sconfitto 91-76

Prova maiuscola dell’ Olimpia Milano nel ventiseiesimo turno di Eurolega: l’EA7 al Forum spazza via la capolista Real Madrid, con il punteggio di 81-76.

Tutto nel secondo tempo perfetto e senza alcun errore dell’Armani, con un parziale di 13-0 che dà il via al successo. I Blancos rientrano nel periodo finale, ma non riescono nella clamorosa rimonta. Decisivo un monumentale Shields, autore di 27 punti. Undicesimo successo in Europa per i lombardi. Quarto ko per il Real Madrid, che rimane saldamente in testa all’Eurolega al netto dei ventidue successi.

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Real Madrid 81-76

Parziali: 23-19, 48-29, 66-54.

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 8 (3/4, 0/5, 2/3 tl), Melli 2 (0/1, 0/4, 2/4), Ricci (0/1 da 3), Shields 27 (5/6, 4/8, 5/6 tl), Voigtmann (0/3, 0/2); Lo 8 (2/4, 1/3, 1/2 tl), Hall 4 (2/6, 0/1), McGruder 7 (2/6, 1/1), Mirotic 23 (1/2, 6/7, 3/3 tl), Hines 2 (1/4). N.e.: Tonut, Poythress. All.: Messina.

Real Madrid: Campazzo 8 (2/3, 1/3, 1/1 tl), Hezonja 11 (1/2, 2/4, 3/4 tl), Musa 12 (1/1, 2/2, 4/4 tl), Deck 10 (0/1, 2/4, 4/4 tl), Tavares 8 (3/5, 2/4 tl); Causeur, Fernandez 3 (1/4 da 3), Rodriguez 9 (0/1, 3/7), Poirier 6 (2/6, 2/2 tl), Llull 4 (1/3, 0/3, 2/3 tl), Yabusele 5 (2/3, 0/1, 1/2 tl). N.e.: Abalde. All.: Mateo Diez.