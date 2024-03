F1 Gp d’Arabia Saudita, ancora una doppietta Red Bull: Verstappen-Perez , terzo Leclerc

Srtesso copione , stessa stancante monotonia al Gran premio d’Arabia Saudita , ancora una doppietta Red Bull con Max Verstappen primo al traguardo sulla pista di Jeddah seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez. terzo Charles Leclerc (Ferrari).

Il campione del Mondo conquista il 100° podio in carriera . Alla partenza l’olandese mantenuto la testa della gara fino al serttimo giro quando a acusa della Safety Car uscita per l’incidente a Lance Srtroll (Astonn Martin), in curva 22 , fortunatamente senza cobseguebnze per il pilota canadese., è rientrato per il pit-stop. Dopo la ripartenza, Verstappen si è riportato al comando al 13esimo passaggio avendo la meglio su Norris ed è arrivato così al traguardo, con un vantaggio di tredici secondi su Sergio Perez.

In terza posizione Charles Leclerc -l primo podio stagionale .Quarta posizione per la McLaren di Oscar Piastri che ha preceduto l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di George Russell.Buona la gara del giovane Oliver Bearman che, chiamato ieri a sostituire Carlos Sainz, assente per l’operazione di appendicite, ha dimostrato fin da subito un livello incredibile sia nelle qualifiche che nella gara odierna conclusa con un dignitoso settimo posto.

Ottava piazza per l’altra McLaren di Lando Norris con la Mercedes di Lewis Hamilton e la Haas di Nico Hulkenberg a chiudere la TOP 10 della classifica.

L’ordine d’arrivo della gara di oggi della Formula 1

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +13.643 Charles LECLERC (Ferrari) +18.639 Oscar PIASTRI (McLaren) +32.007 Fernando ALONSO (Aston Martin) +35.759 George RUSSELL (Mercedes) +39.936 Oliver BEARMAN (Ferrari) +42.679 Lando NORRIS (McLaren) +45.708 Lewis HAMILTON (Mercedes) +47.391 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +76.996

La classifica piloti della F1 2024 dopo il GP dell’Arabia Saudita

Max Verstappen (Red Bull) 51 punti Sergio Perez (Red Bull) 36 Charles Leclerc (Ferrari) 28 George Russell (Mercedes) 18 Oscar Piastri (McLaren) 16 Carlos Sainz (Ferrari) 15 Fernando Alonso (Aston Martin) 12 Lando Norris (McLaren) 12 Lewis Hamilton (Mercedes) 8 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Lance Stroll (Aston Martin) 1 Nico Hulkenberg (Haas) 1

La classifica costruttori della Formula 1 2024 dopo la gara di Jeddah