Serie A: Cagliari – Salernitana 4-2 con doppetta di Shomurodov

Vittoria importantissima per il cagliari che alla ‘Domus Unipol Arena’ batte la Salernitana4-2.Primi 45 minbuti giocati ad altissimo livello da parte dei rossoblù . Al 12′: Zappa lancia Lapadula che salta Ochoa e insacca, con il gol convalidato dal Var dopo il fuorigioco segnalato in campo. I sardi insistono e Jankto si dicora il raddoppio. La formazione di Ranieri insiste e Jankto si divora il raddoppio, che arriva comunque al 40′ con il contropiede di Gaetano dopo un angolo a favore degli ospiti.Shomurodov,l51′ fa tris. la Salernitana reagisce e in120 secondi va due volte in gol: grazie a Kastanos (tap-in su cross di Zanoli) e Maggiore (colpo di testa da corner battuto da Candreva).

Il Cagliari chiude il match A al 76′ ancora con Shomurodov, che sfrutta l’errore di Fazio e in due tempi batte Ochoa. Finisce 4-2: Il Cagliari sale a 26 punti, sempre più ultima la formazione di Liverani che resta a quota 14.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SALERNITANA 4-2

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet ; Zappa , Mina , Dossena , Augello (32′ st Wieteska ); Makoumbou , Deiola ; Nandez (21′ st Viola ), Gaetano (1′ st Shomurodov ), Jankto (21′ st Azzi ); Lapadula (21′ st Oristanio ). A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Prati, Mutandwa. All.: Ranieri

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa ; Zanoli (29′ st Sambia ), Manolas (1′ st Pirola ), Fazio 4, Bradaric ; Coulibaly (29′ st Gomis ), Maggiore , Kastanos (42′ st Basic ); Candreva; Weissman (20′ st Simy ), Tchaouna. A disp.: Costil, Allocca, Pasalidis, Pellegrino, Ferrari, Martegani, Legowski, Ikwuemesi, Vignato. All.: Liverani

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 12′ Lapadula (C), 40′ Gaetano (C), 6′ e 31′ st Shomurodov (C), 11′ st Kastanos (S), 13′ st Maggiore (S)

Ammoniti: Augello (C), Kastanos (S), Sambia (S)