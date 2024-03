Serie A: Napoli -Torino 1-1 , Sanabria risponde a Kwaratskelia

E’ una stagione sofferta quella del Napoli campione d’Italia che viaggia a sprazzi , dopo due vittorie Sassuolo e Juventus , non va oltre il apreggio (-1-1) contro il Torino. Stadio ‘Maradona’ con o tifosi delusi di una rincorsa che va a tratti , tra buoine prove offerte e quelle appena sufficienti , colpa anche di un nervisismo e insicurezza nascoste condite da errori elementari, nei più banali appoggi.

Match con tanti falli e gioco spezzattato dalle marcatuire asfissianti che hanno permesso di annullare lo spettacolo.

Nel primo tempo Milinkovic-Savic, salva su Kvaratskhelia, il gerogiano da buona posizione lanciato a rete da Politano calci di poitenza ma centrale. Il Toro risponde con Zapata , il colombiano favorito da un rimpallo al limite dell’area calcia di potenza rasoterra Meret respinge. Akltra occasione per il napoli , su colpo di testa in tuffo di Kwara , Milinkovic -savici pronto ad allungarsi e respingere in angolo.

Difficile per il Napoli siperare le linee del Toro , lunghissimo giro palla , cin qualche accelerazione verso l’area avversaria.

La ripresa inizia senza cambi col Napoli che trova difficoltà a far saltare le marcature granata e costruire in maniera pericolosa in profondità. Gli azzurri ci provano sfruttando le fasce : Politano impegna Milinkovi-Savic , il Toro risponde con Zapata , colpo di testa alto.

Al (61′) , il lampo che spacca il match: fuga di Mario Rui sulla fascia siistra , cross rastoterra preciso , Kwara anticipa Djidji e gira in rete.

Il Torino non si scompone e risponde dopo soli tre minuti pareggiando con Samabria appena entrato in campo al posto di un’evanescente Pellegri, l’azione sugli sviluppi di un corner e bella rovesciata che fulmina Meret.

Il pareggio del Toro , scuote il Napoli . Calzona fa entrare Raspadori, Traoré e Olivera al posto di Politano, Zielinski e Mario Rui. Paro invece sostituisce Djidji con Sazonov. Nel finale il Napoli preme e chiude il Toro tutto arroccato nei 20 metri , difficile trovare spazi. Milinkovic-Savic si oppone a un destro ravvicinato di Osimhen, poi si ripete e respinge un altro tentativo di Kvara.

Saltano le famose geometrie ‘spallettiane’ . Kvara -il migliire del Napoli – sfiora il bis in un paio di occasioni, poi Orsato fischia la fine e Napoli e Torino portano a casa un pari che fa classifica ma non serve ad amedude le squadre per i sogni in Europa.



IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 1-1

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Ostigard 6,5, Juan Jesus 6,5, Mario Rui 6,5 (34′ st Olivera sv); Anguissa 6, Lobotka 5,5 (48′ st Lindstrom sv), Zielinski 5 (22′ st Traoré 5,5); Politano 6 (22′ st Raspadori 5,5), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 7.

A disp.: Contini, Gollini, Natan, Rrahmani, Mazzocchi, Dendoncker, Simeone. All.: Calzona 5,5

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic 7; Djidji 5,5 (32′ st Sazonov 5,5), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6 (42′ st Lazaro sv), Linetty 6 (42′ st Vojvoda sv), Gineitis 6, Masina 5,5; Vlasic 6; Pellegri 5 (18′ st Sanabria 7), Zapata 5,5.

A disp.: Gemello, Popa, , Savva, Kabic, Okereke. All.: Juric (Paro in panchina) 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 16′ st Kvaratskhelia (N), 19′ st Sanabria (T)

Ammoniti: Osimhen, Juan Jesus (N); Zapata, Buongiorno (T)

L