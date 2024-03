Torino , Paro:”i ragazzi sono stati bravi a rirpendere la partita”

Non è la prima volta di matteo Paro sulla panchina del Torino, Squalificato Ivan Juric , il vice allenatore ha condotto la gara al’Maradona’ contro il Napoli terminata 1-1.

. “Non è facile andare sotto contro una squadra forte come il Napoli, riprenderla non era semplice ma i ragazzi sono stati bravi a pareggiarla – ha spiegato il tecnico granata -. Il primo tempo potevamo fare meglio su alcune pressioni ma il pareggio, per lo spirito, è meritato”. “Di solito recuperiamo prima palla, il Napoli è stato bravo a muovere bene il pallone – ha aggiunto -. Abbiamo rimasti bassi e abbiamo avuto delle occasioni in ripartenza che non abbiamo sfruttato”. Poi su Sanabria: “Sono contento per lui, il calcio è cosi.”