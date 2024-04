SERIE A: Udinese-Inter 1-2, decide Frattesi al 94°

Nel posticipo della 31^ giornata Serie A , l’Inter ha battuto al ‘Blu Energy Stadium’ l’Udinese 2-1. Nerazzurri che mettono un’altro mattoncino verso la conquista del ventesimo scudetto e della seconda Stella. Primo tempo tutto di marca nerazzurro con Okoye protagonista di alcui interventi che negano il vantaggio alla squadra di Inzaghi. Nell’unica azione pericolosa , e in contrìopiede l’Udinese passa in vantggio: 40′Samardzic controlla dall’apice destro calcia rasoterra , non è un tiro ma un passaggio , la palla sfiora lo stinco di Carlos Augusto , cambia direzione , e Sommer rimane impalato. Nella ripresa subito i nerazzurri agguantano il pareggio: Okoye vanifica un primo tempo da eroe con un’uscita alta scomposta e in netto ritardo su Thuram: Piccinini assegna il rigore, il solito Calhanoglu lo trasforma con freddezza e precisione. L’Udinese risponde al 65’: Kamara parte in contropiede e serve Thauvin, anticipato da un una scicolata di Mkhitaryan. La squadra di Inzaghi va all’assalto nei minuti finali e al 95’: il tiro di Lautaro è deviato sul palo dal solito grande intervento di Okoye, la palla torna in campo e Frattesi è il più lesto di tutti ad avventarsi sul tap-in. È il gol che fa esplodere la gioia non solo sugli spalti con i tifosi nerazzurri .

IL TABELLINO

Udinese-Inter 1-2

Udinese (3-5-1-1): Okoye 7; Perez 6,5, Bijol 6, Kristensen ; Ehizibue 6 (17′ st Ferreira 5), Zarraga 5 (25′ st Payero 5), Walace 6, Samardzic 6,5 (17′ st Lovric sv (37′ st Ebosele sv)), Kamara 6 (25′ st Zemura 5,5); Pereyra 5; Thauvin 5.Allenatore: Cioffi 5

Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Pavard 5,5, Acerbi 5,5 , Carlos Augusto 6; Dumfries 5,5 (23′ st Darmian 6), Barella 6, Calhanoglu 6,5 (29′ st Sanchez 6), Mkhitaryan 7 (23′ st Frattesi 7), Dimarco 6,5 (36′ st Buchanan 6); Thuram 5,5 (36′ st Arnautovic 6), Martinez 6.Allenatore: Inzaghi 6,5

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 40′ Samardzic (U), 10′ st rig. Calhanoglu (I), 45’+5 st Frattesi (I)

Ammoniti: Pereyra (U), Pavard (I), Martinez (I)