Champions League. Real Madrid in finale. Battuto il Bayern 2-1, decide Joselu

La finale Champions league edizione 2023-2024 , sarà Real Madrid-Borussia Dortmund nello stupendo stadio ‘Santiago Brnabeu’ I Blancos hanno eliminato in semifinale il Bayern Monaco vincendo 2-1 al “Bernabeu” dopo il 2-2 dell’andata, al termine di una partita dai grandi toni tecnici e di grande spettacolo. Il Real ha fatto la partita , puniti da una spledida trasformazione di Davies (68′) , il suo destro è di rara bellezza e potenza che inchioda Lunin. Trascinati dal pubblico presente , il Real è riuscito a ribaltare il risultato con un finale non adatto ai deboli di cuore. La svolta al (78′): Ancelotti richiama in panchina Valverde e lo sostituisce con Joselu, l’attaccante diventa protagonista , (88′) ;Neuer si lascia sfuggire dalle mani una conclusione tutt’altro che irresistibile di Vinicius, sul pallone si avventa il neo entrato Joselu che fa 1-1. Il match si fa incandscente : Joselu è scatenato e mette a segno il 2-1, Marciniak annulla per segnalazione di fuorigioco, ma il Var conferma che la posizione di Rudiger (autore dell’assist decisivo) è buona e il “Bernabeu” può esplodere. La partita si chiude dopo quasi un quarto d’ora di recupero, ma negli ultimi istanti: De Ligt segna il gol del 2-2 , annullato per un sospetto fuorigioco , sbandierato dall’assistente di linea troppo in fretta , sena attendere iltermine dell’azione e la verifica al Var . Il Bayern è furibondo, ma la sostanza non cambia: in finale c’è ancora una volta il Real Madrid.

IL TABELLINO

Real Madrid-Bayern Monaco 2-1

Real Madrid (4-3-3): Lunin 6,5; Carvajal 6,5, Rugiger 6,5, Nacho 6,5, Mendy 6; Valverde 5,5 (36′ st Joselu 8), Tchouameni 6 (25′ st Camavinga 6), Kroos 6,5 (25′ st Modric6); Rodrygo 6 (36′ st Diaz 6), Bellingham 5 (45’+10 st Militao sv), Vinicius 7.

Allenatore: Ancelotti 7

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6; Kimmich 5,5, De Ligt 6, Dier 5,5, Mazraoui 5,5; Laimer 6, Pavlovic 5,5; Sané 5 (31′ st Kim 6), Musiala 5,5 (40′ st Muller 6), Gnabry 5,5 (27′ Davies 7); Kane 6 (40′ st Choupo-Moting 6).

Allenatore: Tuchel 5,5

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 23′ st Davies (B), 43′ st e 45’+1 st Joselu (R)

Ammoniti: Camavinga (R)