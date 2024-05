Conference League: Bruges-Fiorentina 1-1. Beltran su calcio di rigore .La Viola va ad Atene

Per il secondo anno consecutivo la Fiiorentina Forentina è in finale di Conference League! Il (3-2), nel match d’andata al Franchi e il pareggio (1-1) in Belgio consente alla squadra di Italiano di giocarsi la il match pr la conquista della Coppa ad Atene. Tra pali e traverse, è una superiorità evidenziata dal possesso palla , la Viola passa in svantaggio al (20′): Vanaken crossa in area, De Kuiper sfiora lasciando Terracciano fuori dai giochi. La reazione della Fiorentina è rabbiosa e, vicinissimi al pareggio . solo i legni e gli errori sottoporta salvano Mignolet.

Nella rirpesa (28′) : Nico calcia una punizione dal limite, Biraghi prova il tiro di sinistro e la traversa nega il gol del pareggio alla Viola. Al (32′ ) ancora un palo centrato da Kouamé di testa in incrocio, Al (37′) Nico Gonzalez crossa in area , Nzola difende la posiione , colpito da una gimocchiata da Mechele: clacio di rigore , dal dischetto Beltran fa 1-1. Nel finale Terracciano salva i supplementari coi una devizione su conclusione di Vanaken.

IL TABELLINO

BRUGES-FIORENTINA 1-1 (and. 2-3)

Bruges (3-4-2-1): Mignolet; Odoi (41′ st Nusa), Mechele, Ordonez; Sabbe, Vetlesen (25′ st Zinckernagel), Vanaken, De Cuyper; Skoras (41′ st Skoras), Jutgla; Thiago. A disp.: Bursik, Jackers, Balanta, Spileers, Homma, Seys, Talbi. All.: Hayen.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur (25′ st Duncan), Mandragora; Gonzalez, Beltran (45′ st Ranieri), Kouamé; Belotti (25′ st Nzola). A disp.: Christensen, Lopez, Ikoné, Infantino, Faraoni, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak. All.: Italiano.

Arbitro: Urut Meler (Turchia)

Marcatori: 20′ Vanaken (B), 40′ st rig. Beltran (F)

Ammoniti: Thiago, Vetlesen, Ordonez, Mechele (B); Milenkovic, Beltran, Dodo, Nzola (F)

Espulsi: 49′ st Odoi (B) per somma di ammonizioni