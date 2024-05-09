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SERIE B : le designazioni 38/esima giornata

byRedazione
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Ecco le deignazioni ultima giornata Campionato Serie B

ASCOLI – PISA    h. 20.30

RAPUANO

MONDIN – CIPRIANI

IV:      UBALDI

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)

AVAR:      PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)

BARI – BRESCIA

COLOMBO

RASPOLLINI – BARONE

IV:      MAROTTA

VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:      LONGO S. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CATANZARO – SAMPDORIA    h. 20.30

PERENZONI

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV:       ARENA

VAR:      VALERI

AVAR:       MUTO

COMO – COSENZA     h. 20.30

MANGANIELLO (foto)

MOKHTAR – DI MONTE

IV:     DIOP

VAR:     SERRA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

CREMONESE – CITTADELLA    h.  20.30

BONACINA

MARGANI – LONGO F.

IV:      COSTANZA

VAR:     MIELE

AVAR:     DI BELLO

FERALPISALO – TERNANA     h. 20.30

DIONISI

GALIMBERTI – ARACE

IV:     SCARPA E.

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:      AYROLDI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

LECCO – MODENA    h. 20.30

COLLU

SEVERINO – RICCIARDI

IV:     IANNELLO

VAR:     FABBRI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:     ABISSO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

REGGIANA – PARMA     h. 20.30

GHERSINI

LOMBARDO – MINIUTTI

IV:     RISPOLI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       DI VUOLO

SPEZIA – VENEZIA    h. 20.30

LA PENNA

BERCIGLI – LAUDATO

IV:       GALIPO’

VAR:     IRRATI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:      PICCININI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

SUDTIROL – PALERMO     h. 20.30

FERRIERI CAPUTI

D’ASCANIO – CATALLO

IV:     RINALDI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      MINELLI

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