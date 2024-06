Italia – Bosnia . Ultimo test per gli Azzurri. le probabili formazioni

Stasera ore 20,45, allo stadio di Empoli seconda delle due amichevoli di preparazione verso Euro 2024.

Dopo lo 0-0 contro la Turchia di Vincenzo Montella, la Nazionale Azzurra cerca risposte, specialmente dal reparto offensivo, a soli 6 giorni dall’esordio agli Europei: sabato 15 giugno, esordio agli Europei contro l’Albania.



Le ultime

Italia : Spalletti, dopo lo 0-0 di Bologna contro la Turchia, medita di ruotare la propria formazione, re-inserendo qualche titolare come Donnarumma e Scamacca e provando alcuni di quei giocatori che appaiono essere in bilico per la lista dei 26 che partirà per la Germania: occhi puntati, dunque, su Folorunsho, Gatti e Bellanova, in campo dal primo minuto –



Bosnia: in campo nella Nazionale bosniaca una vecchia conoscenza :Edin Dzeko, ex Roma e Inter.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti.



BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Miloševìc







