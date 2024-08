Pallanuoto : Il Tas ha respinto il ricorso dell’Italia. Il Settebello protesta voltando le spalle ai giudici durantel’Inno di Mameli

E’ successo prima della partita contro la Spagna, valida per la classifica dal quinto all’ottavo posto: la protesta è continuata in acqua

Il TAS di Losanna ha respinto il ricorso dell’Italia presentato in merito alla partita di pallanuoto contro l’Ungheria alle Olimpiadi di Parigi 2024, caratterizzata da una decisione arbitrale che ha danneggiato pesantemente l’Italia. In risposta il Settebello ha fatto sentire la propria voce protestando all’inizio della sfida di semifinale per il 5/8° posto contro la Spagna. I ragazzi di Sandro Campagna hanno dato le spalle ai giudici durante l’Inno di Mameli, rivolgendo il proprio sguardo verso il pubblico. La protesta del Settebello è continuata in vasca: gli azzurri hanno giocato volutamente per quattro minuti in inferiorità numerica, con un giocatore che si è disinteressato sistematicamente dell’azione, rinunciando anche ad attaccare. Durante quei minuti la Spagna si è portata avanti 3-0. Gli azzurri sono poi stati sconfitti per 11-9: sabato si giocheranno la finale per il settimo e l’ottavo posto.